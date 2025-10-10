हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Mughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Mughal History: शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम गाथा है. हालांकि, मुमताज को तीन बार अलग-अलग जगहों पर दफनाया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

मुगल इतिहास में कई प्रेम कहानियां दर्ज हैं, लेकिन शाहजहां और मुमताज महल की कहानी सबसे प्रसिद्ध है. आगरा का ताजमहल जिसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, इस गहरी मोहब्बत और वफादारी का स्थायी स्मारक है. मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था. वह शाहजहां की 13वीं पत्नी थीं. इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने कई शादियां कीं, लेकिन मुमताज से उनका प्यार सबसे सच्चा था. इतालवी इतिहासकार निकोलाओ मनूची के अनुसार, शाहजहां अपने शासन कार्यों से अधिक समय मुमताज के साथ बिताते थे और वे राज्य कार्यों में भी उनका सहयोग करती थीं.

साल 1631 में मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय गंभीर रूप से बीमार हो गईं. करीब 30 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद 17 जून 1631 को उन्होंने अंतिम सांस ली. मरने से पहले उन्होंने शाहजहां से दो वादे लिए पहला वे किसी दूसरी महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे. दूसरा उनकी याद में एक सुंदर बाग और मकबरा बनवाएंगे, ताकि लोग उनके प्रेम को याद रखें. शाहजहां ने दोनों वादे निभाए. वो जीवन भर मुमताज की याद में अकेले रहे और उनकी याद में ताजमहल बनवाया.

पहली बार दफन बुरहानपुर में
मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी, जहां शाहजहां मुगल सेना के अभियान पर थे. उन्हें वहीं तप्‍ती नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे में अस्थायी रूप से दफनाया गया. शाहजहां ने वहीं एक स्थायी मकबरा बनाने का विचार किया था, लेकिन भूमि और नदी की दिशा अनुकूल न होने के कारण यह योजना बदल दी गई.

दूसरी बार दफन आगरा में यमुना किनारे
कुछ महीनों बाद शाहजहां ने आदेश दिया कि मुमताज का पार्थिव शरीर आगरा लाया जाए. 8 जनवरी 1632 को उन्हें यमुना नदी के किनारे आगरा किले के पास फिर से दफनाया गया. यह उनका दूसरा अस्थायी विश्राम स्थल था, लेकिन शाहजहां का मन अब भी अशांत था. वह मुमताज के लिए एक ऐसा मकबरा बनाना चाहते थे, जो हमेशा उनके प्रेम की पहचान बने.

तीसरी बार दफन ताजमहल में
शाहजहां ने तीसरी बार मुमताज के लिए एक स्थायी मकबरे के निर्माण का फैसला लिया. उन्होंने ईरानी वास्तुकार मुकम्मत खां जहांगीर को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी. यमुना किनारे एक विशाल परिसर की नींव रखी गई, जिसे उस समय रौजा-ए-मुनव्वरा कहा गया. यही आगे चलकर ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ. मुमताज का पार्थिव शरीर बड़ी श्रद्धा के साथ ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया. बाद में शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज की कब्र के पास ही दफन किया गया.

ताजमहल का निर्माण
शाहजहां ने मुमताज से किया हर वादा निभाया. उन्होंने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाया, जो दुनिया का अजूबा बन गया. इतिहासकार इनायत खान अपनी किताब शाहजहांनामा में लिखते हैं कि जब तक ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं हुआ, शाहजहां बेचैन रहते थे. जैसे ही यह तैयार हुआ उन्हें लगा कि अब उनका वादा पूरा हो गया. ताजमहल का निर्माण 1632 से 1648 के बीच हुआ. यह पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है और इसकी नक्काशी व जड़ाई आज भी दुनिया को चकित करती है.

ये भी पढ़ें: गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया से बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल

Published at : 10 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
Mumtaz Shahjahan History Of Taj Mahal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
इंडिया
Mughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
CM Stalin की बड़ी घोषणा: सरकारी कर्मचारियों को 8,400 से 16,800 तक Bonus और Ex- Gratia!
West Bengal: नौकरी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर मारी रेड
Ayodhya Blast: अयोध्या में JCB से मलबा हटाते ही फिर हुआ एक और धमाका | Breaking
IPS Puran Kumar Case: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सस्पेंस बरकरार | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बात एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
इंडिया
Mughal History: कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन थी वह मुगल रानी जिसे 3 बार दफनाया! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
नौकरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget