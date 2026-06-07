बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए गृहमंत्री शाह का मास्टर प्लान, ऐसे लगेगी रोक

घुसपैठियों पर लगाम लगाने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सालबगान में एक अहम समीक्षा बैठक की है. उन्होंने सीमावर्ती इलाकों की जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्य के अलावा लेन देन के मामले में कड़ी नजर रखने को कहा है. इसके अलावा उन्होंने पिछले पांच साल के जमीन के रिकॉर्ड की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं. यह जानकारी पीआईबी के हवाले से दी गई है.

PIB के मुताबिक, शनिवार को अमित शाह त्रिपुरा के सालबगान में थे. यह वो इलाका है, जहां बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर साझा होती है. यानी कि यह दोनों देशों के सीमा के बेहद ही करीब है. इसी को लेकर अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, स्थिति का जायजा लिया.

स्थानीय प्रशासन को भी गृहमंत्री ने दिए स्पष्ट निर्देश

गृहमंत्री ने इस दौरान स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर जिम्मेदारी उठाना होगा. यह सिर्फ सीमा सुरक्षाबलों की जिम्मेदारी नहीं है. शाह ने जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों, डीएम से लेकर एसपी, पटवारी और सरपंच तक निर्देश दिए हैं, कि सभी मिलकर एक सुरक्षित जाल बनाएंगे. इसे फुल प्रूफ बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड कहा गया है.

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टोटल टेरिटोरियल डिफेंस मॉडल लागू कर की जाएगी सुरक्षा

इसके अलावा एक नया मॉडल भी लागू किया जाएगा, जिसे टोटल टेरिटोरियल डिफेंस नाम दिया गया है. यानी इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रखी जाएगी. सीमा पर रहने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. साथ ही अवैध हथियारों की तस्करी से लेकर नशे की तस्करी से निपटने के तरीके सिखाए जाएंगे.

इलाके में कड़ी सुरक्षा को लेकर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. गृह मंत्रालय जल्द इन इलाकों में सीसीटीवी मॉडल भी लागू करेगी. सबसे पहले इसे त्रिपुरा के इलाकों में लागू किया जाएगा. यानी पुराने कैमरे को अपग्रेड कर सीधा जिला प्रशासन से जोड़ा जाएगा. शाह ने सभी को बिना किसी नरमी के कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही फेक करेंसी की तस्करी को लेकर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

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