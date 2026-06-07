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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअल्मोड़ा की रैली में नहीं पहुंच पाए राहुल गांधी तो भड़के हरीश रावत, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अल्मोड़ा की रैली में नहीं पहुंच पाए राहुल गांधी तो भड़के हरीश रावत, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Congress Rally in Almora: कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए रूट प्लान तैयार किया गया, तब कंट्रोल रूम की तरफ से मौसम की सटीक जानकारी क्यों नहीं दी गई.

By : दानिश खान | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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  • उन्होंने भाजपा की टिप्पणियों को राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण बताया।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में गुरुवार (4 जून, 2026) को प्रस्तावित कांग्रेस की महत्वपूर्ण रैली उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौसम खराब होने के कारण कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाए. इस घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले को प्रशासनिक लापरवाही से जोड़ते हुए कई सवाल खड़े किए हैं.

राहुल गांधी के अल्मोड़ा न पहुंचने पर क्या बोले हरीश रावत?

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, ‘अल्मोड़ा की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. बड़ी संख्या में लोग जनसभा स्थल पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक सूचना मिली कि हेलीकॉप्टर को खराब मौसम और लो क्लाउड के कारण बीच रास्ते से ही वापस पंतनगर लौटना पड़ा.’ उन्होंने पायलट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है और पायलट ने सही निर्णय लिया.

हालांकि, रावत ने सवाल उठाया कि जब हेलीकॉप्टर के लिए रूट प्लान तैयार किया गया, तब कंट्रोल रूम की तरफ से मौसम की सटीक जानकारी क्यों नहीं दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस रूट से हेलीकॉप्टर को भेजा गया, वहां बादल छाए हुए थे, जबकि वैकल्पिक मार्ग, हल्द्वानी और रामनगर, खुले और सुरक्षित बताए जा रहे थे. उनके अनुसार, अगर समय रहते इन वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पायलट को दी जाती, तो राहुल गांधी आसानी से अल्मोड़ा पहुंच सकते थे और जनसभा को संबोधित कर सकते थे.

रावत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संपन्न होना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रही है. 

पीएम मोदी और भाजपा पर हरीश रावत ने साधा निशाना

भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं की ओर से इस घटना को लेकर की जा रही टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण और ओछी हैं. उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं हैं.

इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके, वहीं प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में अपनी रैली को संबोधित नहीं कर पाए क्योंकि वे कॉर्बेट क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में व्यस्त थे. उन्होंने इसे प्राथमिकताओं का अंतर बताते हुए भाजपा पर जनता के मुद्दों से दूर रहने का आरोप लगाया.

उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ी सरगर्मी

इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस इस मामले को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. वहीं, भाजपा ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक तूल पकड़ सकता है. 

यह भी पढ़ेंः महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को कोर्ट से बड़ी राहत, 2024 जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में मिली रिहाई

Published at : 07 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Harish Rawat Uttarakhand RAHUL GANDHI CONGRESS
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