किश्तवाड़ में दो SPO की शहादत पर खरगे ने जताया शोक, कहा- 'बहादुर सपूतों को नमन'

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार से लापता दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के शव मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. दोनों अधिकारियों के शव गोलियों से छलनी हालत में मिले हैं. अधिकारियों के शहीद होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शोक प्रकट किया है.उन्होंने कहा कि मैं बहादुर सपूतों के बलिदान को नमन करता हूं.

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ''किश्तवाड़ में दो बहादुर विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की दुखद शहादत से गहरा आघात लगा है. यह घटना कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले के ठीक एक दिन बाद घटी है.''

घायल जवान जल्दी ठीक हों

उन्होंने आगे लिखा, ''मैं हमारे इन बहादुर सपूतों के साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और दृढ़ है. कोई भी आतंकी कृत्य हमारे देश की रक्षा करने अपने लोगों को सुरक्षित रखने और शांति बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर नहीं कर सकता.''

Deeply anguished by the tragic loss of two brave Special Police Officers in Kishtwar, coming just a day after the terror attack on CRPF personnel in Kulgam. I salute the courage, valour and supreme sacrifice of our bravehearts. My heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured jawans. India stands united and resolute against terrorism. No act of terror can weaken our collective resolve to defend our nation, protect our people and uphold peace. — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 12, 2026

बड़े स्तर पर हो रहा था तलाशी अभियान

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मृतकों की पहचान 57 वर्षीय बाबी चंद और 45 वर्षीय रशपाल कुमार के रूप में हुई है. दोनों स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) में तैनात थे. उनके लापता होने के बाद से ही पुलिस और सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया था.

बुधवार को दोनों अपने कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की एक पोस्ट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान वे लापता हो गए. शुरुआत में दोनों के मोबाइल फोन पर संपर्क हो रहा था लेकिन कुछ समय बाद उनके फोन बंद हो गए. इससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई और उनकी तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया. दोनों एसपीओ के सर्विस हथियार नहीं मिलने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है.

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