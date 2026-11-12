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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिश्तवाड़ में दो SPO की शहादत पर खरगे ने जताया शोक, कहा- 'बहादुर सपूतों को नमन'

किश्तवाड़ में दो SPO की शहादत पर खरगे ने जताया शोक, कहा- 'बहादुर सपूतों को नमन'

किश्तवाड़ जिले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों की शहादत पर मल्लिकार्जुन खरगे ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और दृढ़ है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:10 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार से लापता दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के शव मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. दोनों अधिकारियों के शव गोलियों से छलनी हालत में मिले हैं. अधिकारियों के शहीद होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शोक प्रकट किया है.उन्होंने कहा कि मैं बहादुर सपूतों के बलिदान को नमन करता हूं.

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ''किश्तवाड़ में दो बहादुर विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की दुखद शहादत से गहरा आघात लगा है. यह घटना कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले के ठीक एक दिन बाद घटी है.''

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घायल जवान जल्दी ठीक हों
उन्होंने आगे लिखा, ''मैं हमारे इन बहादुर सपूतों के साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और दृढ़ है. कोई भी आतंकी कृत्य हमारे देश की रक्षा करने अपने लोगों को सुरक्षित रखने और शांति बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर नहीं कर सकता.''

बड़े स्तर पर हो रहा था तलाशी अभियान
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मृतकों की पहचान 57 वर्षीय बाबी चंद और 45 वर्षीय रशपाल कुमार के रूप में हुई है. दोनों स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) में तैनात थे. उनके लापता होने के बाद से ही पुलिस और सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया था.

बुधवार को दोनों अपने कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की एक पोस्ट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान वे लापता हो गए. शुरुआत में दोनों के मोबाइल फोन पर संपर्क हो रहा था लेकिन कुछ समय बाद उनके फोन बंद हो गए. इससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई और उनकी तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया. दोनों एसपीओ के सर्विस हथियार नहीं मिलने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है.

ये भी पढ़ें: BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 12:58 PM (IST)
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