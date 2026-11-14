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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस', PM मोदी के सामने डीके शिवकुमार की मांग से विवाद

कर्नाटक में 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस', PM मोदी के सामने डीके शिवकुमार की मांग से विवाद

मेकेदातु बांध को लेकर कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर आमने-सामने हैं. विजय सरकार और DMK भी परियोजना का विरोध कर रहे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 03:01 PM (IST)
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कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के विवादित मुद्दे पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस की स्थिति बन गई है. कर्नाटक इस परियोजना के लिए जोर लगा रहा है, जबकि तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहीं तमिलनाडु में भी कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व विजय कर रहे हैं.

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने शनिवार (14 नवंबर 2026) को कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बयानों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने शिवकुमार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जो तमिलनाडु के किसानों के हितों के खिलाफ है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिवकुमार के उस आग्रह के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार से प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना के लिए जरूरी कानूनी मंजूरियों में तेजी लाने को कहा था.

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को  कहा था, "सर, आपने अभी कावेरी पर बांध देखा. सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को स्पष्ट फैसला दिया है कि मेकेदातु का निर्माण कर्नाटक में होना है और कोई इसे रोक नहीं सकता. हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें." इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शिवकुमार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले की अनदेखी करते हैं. यह बेहद निंदनीय है कि मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री अड़ियल रवैया- टैगोर

टैगोर ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है. यह बयान संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नष्ट करने वाला है. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि कर्नाटक, जो कावेरी नदी बेसिन में ऊपरी हिस्से में स्थित है, वह अकेले ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं कर सकता, जो तमिलनाडु के जल अधिकारों को प्रभावित करें, क्योंकि तमिलनाडु नदी के निचले हिस्से में स्थित है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 14 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu DK Shivakumar CONGRESS
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