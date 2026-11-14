लद्दाख में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और स्थानीय लोगों के लिए जमीन व नौकरियों की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर तेज होने जा रहा है. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और इससे जुड़े प्रमुख धार्मिक एवं स्थानीय संगठनों ने शनिवार से आंदोलन तेज करने की घोषणा की है. इसके साथ ही संगठन ने आगामी पंचायत, नगर निकाय और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों के बहिष्कार का भी फैसला किया है.

LAB को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) का समर्थन मिला है. संगठन ने गृह मंत्रालय (MHA) और लद्दाख के उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से कराई जा रही परिसीमन प्रक्रिया और चुनाव कार्यक्रम पर भी कड़ी आपत्ति जताई है. लेह में चल रहे धरने का नेतृत्व कर रहे LAB के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लकरुक ने कहा कि शनिवार से आंदोलन को और तेज किया जाएगा. प्रस्तावित भूख हड़ताल की अगुवाई धार्मिक नेताओं के करने की संभावना है. हालांकि, इसमें आम लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक रखी जाएगी. आंदोलन में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA), लद्दाख गोंपा एसोसिएशन (LGA) और नंबरदार एसोसिएशन समेत कई स्थानीय संगठन शामिल हैं.

स्थानीय निकाय और हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार का फैसला

LAB ने लद्दाख में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय और हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार का एलान किया है. संगठन के मुताबिक, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) भी इस फैसले के समर्थन में है. दोनों संगठन सर्दियों के दौरान चुनाव कराने के प्रशासन के फैसले का विरोध कर रहे हैं. LBA के अध्यक्ष और LAB के सह-चेयरमैन शेरिंग दोरजे लकरुक आंदोलन को तेज करने और चुनाव बहिष्कार के फैसले का नेतृत्व कर रहे हैं. LAB ने स्पष्ट किया है कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाई गई पाबंदियों और निषेधाज्ञाओं के बावजूद आंदोलन जारी रखेंगे और इसे और व्यापक बनाएंगे.

सर्दियों में चुनाव कराने से बड़ी आबादी मतदान से रह जाएगी दूर

LAB और KDA का कहना है कि लद्दाख की करीब 20 से 30 प्रतिशत आबादी सर्दियों के दौरान कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्म इलाकों में चली जाती है. इनमें छात्र, वरिष्ठ नागरिक और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हैं. ऐसे में 21 नवंबर को पंचायत और नगर निकाय चुनाव तथा 4 दिसंबर को LAHDC चुनाव कराने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मतदान नहीं कर पाएंगे. दोनों संगठनों का तर्क है कि चुनाव का समय ऐसा रखा गया है, जब लद्दाख के कई निवासी अपने घरों से दूर होंगे. इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी प्रभावित होगी. इसी वजह से संगठन चुनावों को अप्रैल-मई 2027 तक टालने की मांग कर रहे हैं.

परिसीमन और नए जिलों के गठन पर भी उठाए सवाल

स्थानीय संगठनों ने हाल ही में हुई परिसीमन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों से कोई सलाह-मशविरा किए बिना लद्दाख को दो से बढ़ाकर आठ जिलों में बांट दिया. इसके साथ ही हिल काउंसिल के 100 निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं भी दोबारा निर्धारित कर दी गईं.

LAB और KDA का कहना है कि इतने बड़े प्रशासनिक बदलावों और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में स्थानीय लोगों की राय को शामिल नहीं किया गया. संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ऐसे समय में चुनाव करा रहा है, जब छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर गृह मंत्रालय के साथ बातचीत रुकी हुई है. इसके अलावा सितंबर 2025 में लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है.

अपनी पसंद के लोगों से हिल काउंसिल बनाने का आरोप

LAB के सह-चेयरमैन शेरिंग दोरजे लकरुक ने कहा कि आंदोलन की योजना काफी पहले बनाई गई थी. इसका उद्देश्य सरकार पर संवैधानिक सुरक्षा उपायों और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार की मांग पर बातचीत दोबारा शुरू करने का दबाव बनाना था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिल काउंसिल में अपनी पसंद के लोगों को शामिल करके परिषद बनाने पर अड़ी हुई है. इसी वजह से संगठन को चुनाव बहिष्कार का फैसला लेना पड़ा.

लकरुक ने कहा कि आंदोलन को तेज करने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि सरकार 22 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बातचीत करने में विफल रही. इसके साथ ही हिल काउंसिल चुनावों को अप्रैल-मई 2027 तक टालने की मांग भी नहीं मानी गई. उन्होंने दावा किया कि आंदोलन तेज करने के आह्वान को सभी का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा, ''हम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं. आने वाले दिनों में लेह और कारगिल दोनों जगहों पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा.''

पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग ने चुनाव में भाग लेने की अपील की

एक तरफ LAB और KDA चुनाव बहिष्कार की तैयारी कर रहे हैं, वहीं लद्दाख के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता थुपस्तान छेवांग ने लोगों से चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है. उन्होंने 13 नवंबर को एक अपील जारी कर स्थानीय निवासियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया. LAB के संस्थापक सदस्यों में शामिल छेवांग ने प्रेस बयान जारी कर महिलाओं से भी चुनावी प्रक्रिया में आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि पहली बार महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं. यह उनके लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का महत्वपूर्ण अवसर है.

आठ जिलों में चुनी हुई हिल काउंसिल बनाने की वकालत

थुपस्तान छेवांग ने लद्दाख में छह नए जिलों के गठन के बाद चुनावों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अब लद्दाख में कुल आठ जिले हो गए हैं. ऐसे में हर जिले की अपनी चुनी हुई हिल काउंसिल होनी चाहिए, ताकि प्रशासन और शासन व्यवस्था लोगों के करीब पहुंच सके. उन्होंने चुनाव लड़ने के भाजपा और कांग्रेस के फैसले का स्वागत किया. साथ ही उम्मीद जताई कि अन्य राजनीतिक दल और संगठन भी चुनाव में हिस्सा लेंगे. उनके मुताबिक, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों की भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत होगा.

इस तरह लद्दाख में आगामी चुनावों को लेकर दो अलग-अलग रुख सामने आए हैं. LAB और KDA जहां चुनाव बहिष्कार के जरिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, वहीं थुपस्तान छेवांग ने लोगों से चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर स्थानीय शासन को मजबूत करने की अपील की है.