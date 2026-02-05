एक्सप्लोरर
मेघालय: कोयला खदान में बड़ा धमाका, कम से कम 10 मजदूरों की हुई मौत
मेघालय: कोयला खदान में बड़ा धमाका, कम से कम 10 मजदूरों की हुई मौत
मेघालय की एक कोयला खदान में बड़ा धमाका हुआ है. इस धमाके से कम से कम 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुई हैं. मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है.
जानकारी के मुताबिक, कोयला खदान हादसे में जिन 10 मजदूरों की मौत हुई है, उस में 3 मृतकों की पहचान हो गई है. यहां बिहारा गांव में रहने वाला फारुक अहमद, शरीशा कुरी गांव में रहने वाले दिलदार हुसैन और अनवरा हुसैन हैं.
इस घटना की पुष्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट विकास कुमार ने की है. उन्होंने कहा कि एक दूर की खुदाई वाली जगह में चार लाशें मिली हैं. एक बुरी तरह जले हुए व्यकति को इलाज के लिए सिलचर भेजा गया है. बचाव और राहत का काम जारी है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
Advertisement
इंडिया
8 Photos
900 KM की रफ्तार से उड़ा राफेल, महिला दस्ते ने दिखाया दिलचस्प बाइक फॉर्मेशन, देखें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL