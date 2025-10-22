उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट मंगलवार रात (21 अक्टूबर) एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर यातायात बाधित हो गया. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बेपटरी हुए डिब्बों में माल लदा था. अधिकारियों ने बताया कि आगरा रेल मंडल के मथुरा-पलवल खंड के अंतर्गत आने वाले वृंदावन रोड स्टेशन और आझई स्टेशन के बीच रात 8:24 बजे हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिससे डाउन मेन लाइन, अप मेन लाइन और तीसरी लाइन बाधित हुई है. ट्रेन के चालक दल के किसी भी सदस्य के घायल होने की कोई सूचना नहीं है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इन अवरोधों से दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोटा मार्ग पर विभिन्न ट्रेन की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ेगा.’’

मालगाड़ी के अवपथन के कारण रेल यातायात प्रभावित

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मण्डल पर मथुरा-पलवल रेलखंड के वृन्दावन रोड-अझई के मध्य मालगाड़ी के अवपथन के कारण निम्नलिखित रेलसेवाए प्रभावित रहेगी.

मार्ग परिवर्तित रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1. गाड़ी संख्या 12415, इन्दौर - नई दिल्ली रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को इन्दौर से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-रेवाड़ी-नई दिल्ली होकर संचालित होगी.

2. गाड़ी संख्या 12475, हापा - श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को हापा से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-रेवाड़ी-नई दिल्ली होकर संचालित होगी.

3. गाड़ी संख्या 12486, श्रीगंगानगर - नान्देड रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को श्रीगंगानगर से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया नई दिल्ली- रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर संचालित होगी.

4. गाड़ी संख्या 12472 , श्री माता वैष्णो देवी कटरा- बान्द्रा टर्मिनस रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया नई दिल्ली- रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर संचालित होगी.

5. गाड़ी संख्या 20156, नई दिल्ली - डॉ. अंबेडकर नगर रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को नई दिल्ली से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर संचालित होगी.

6. गाड़ी संख्या 12172 , हरिद्वार - मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को हरिद्वार से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर संचालित होगी.

7. गाड़ी संख्या 22408, हज़रत निज़ामुद्दीन- अम्बिकापुर रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को हज़रत निज़ामुद्दीन से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया नई दिल्ली- रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर संचालित होगी.

8. गाड़ी संख्या 12416, नई दिल्ली - इन्दौर रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को नई दिल्ली से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर संचालित होगी.

रद्द रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1. गाड़ी संख्या 51973 , मथुरा - जयपुर रेलसेवा दिनांक 22.10.25 को रद्द रहेगी.

2. गाड़ी संख्या 51974 , जयपुर - मथुरा रेलसेवा दिनांक 22.10.25 को रद्द रहेगी.

मार्ग परिवर्तित रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1. गाड़ी संख्या 12909, बान्द्रा टर्मिनस - हज़रत निज़ामुद्दीन रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी-दिल्ली होकर संचालित होगी.

2. गाड़ी संख्या 12903, बान्द्रा टर्मिनस – अमृतसर रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी-दिल्ली होकर संचालित होगी.

3. गाड़ी संख्या 12449, मडगाँव – चंडीगढ़ रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को मडगाँव से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया रतलाम-चन्देरिया-अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी-दिल्ली होकर संचालित होगी.

4. गाड़ी संख्या 12904, अमृतसर – बान्द्रा टर्मिनस रेलसेवा जो दिनांक 21.10.25 को अमृतसर से प्रस्थान है वह परिवर्तित मार्ग वाया गाज़ियाबाद-नई दिल्ली-रेवाड़ी-अलवर-मथुरा होकर संचालित होगी.

5. गाड़ी संख्या 12432, हज़रत निज़ामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम सेन्ट्रल रेलसेवा जो दिनांक 22.10.25 को हज़रत निज़ामुद्दीन से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी-जयपुर-सवाई माधोपुर होकर संचालित होगी.

