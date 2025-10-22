अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की. पीएम मोदी ने दिवाली की शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया है. पीएम ने X पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. प्रकाश के इस पर्व पर हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें.

ट्रंप ने बुधवार (22 अक्टूबर 2025) को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बताया कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है. पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा हुई है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह शानदार व्यक्ति हैं और समय के साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं. हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और हमने मुख्य रूप से व्यापार पर चर्चा की.

Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS — Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025

रूसी तेल खरीद को लेकर फिर किया दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीद को लेकर फिर दावा किया है कि पीएम मोदी ने उन्हें बताया है कि वह रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे. वह पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं. हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था. एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर बात नहीं हुई है.

भारतीय-अमेरिकी नागरिकों को शुभकामनाएं

ट्रंप ने दिवाली के अवसर पर सभी भारतीय-अमेरिकी नागरिकों और विश्वभर में त्योहार मना रहे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. वॉशिंगटन से जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि आज मैं उन सभी अमेरिकियों को शुभकामनाएं देता हूं जो दिवाली, रोशनी का त्योहार मना रहे हैं.” ट्रंप ने इस अवसर को एक गहरा आध्यात्मिक संदेश बताया. उन्होंने कहा कि दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि रोशनी की अंधकार पर जीत और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है. दिवाली हमें यह याद दिलाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है.

