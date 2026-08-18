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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘पति को खोया’, चिदंबरम के दिमागी नक्सल वाले बयान पर भड़कीं शहीद की पत्नी

‘पति को खोया’, चिदंबरम के दिमागी नक्सल वाले बयान पर भड़कीं शहीद की पत्नी

P. Chidambaram on Dimagi Naxals: पीएम मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा था कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है और उनके इस बयान के बाद देश में सियासी बवाल मच गया. 

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Aug 2026 05:16 PM (IST)
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  • बस्तर अब नक्सल-मुक्त, ऐसी बातें दोबारा न दोहराई जाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ‘दिमागी नक्सल’ का मुद्दा उठाए जाने और इस पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पलटवार के बाद यह विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अब इस मामले पर सुरक्षा बल के शहीद जवान की पत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बयान का विरोध करते हुए इसकी निंदा की है.

चिदंबरम के बयान पर शहीद जवान की पत्नी ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर की रहने वाली आरती ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिंदबरम की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए उस बयान का विरोध करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह दिमागी नक्सलियों का समर्थन करते हैं और उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है.’

उन्होंने कहा, ‘मेरे पति सुरक्षा बल में तैनात थे. वो स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के जवान थे. सुकमा में नक्सलियों ने घात लगाकर किए हमले में उनकी हत्या कर दी थी. बस्तर में मेरे जैसी कई महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने पतियों को नक्सलियों के हमलों में हमेशा के लिए खो दिया है.’

अब बस्तर नक्सल-मुक्त हो गया- शहीद जवान की पत्नी

शहीद जवान की पत्नी ने कहा, ‘अब बस्तर नक्सल से मुक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ राजनेता यहां आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो नक्सलियों का समर्थन करते हैं, तो इसीलिए हम यहां (दिल्ली) आए हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं चाहती हूं कि जो पहले हुआ, वो फिर से दोहराया जाए.’ 

चिदंबरम ने पीएम मोदी के बयान पर क्या दिया था बयान?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा था कि देश से हथियारबंद नक्सलवाद का अंत हो गया है, लेकिन उन्हें वैचारिक समर्थन देने वाले दिमागी नक्सल अभी भी समाज को भटकाने के लिए मौके की ताक में हैं. हमें इन्हें पहचानना होगा और इन्हें समाज से पूरी तरह से अलग-थलग करना होगा.

पीएम मोदी के इसी भाषण पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है. उनके इस बयान के बाद देश में सियासी बवाल मच गया है. 

यह भी पढ़ेंः ‘केस करना है तो गांधी-नेहरू-पटेल और...’, गोवा में ऐसा क्यों बोले खरगे?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 18 Aug 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
P. Chidambaram PM Modi Bastar Dimagi Naxals

Frequently Asked Questions

प्रधानमंत्री मोदी ने 'दिमागी नक्सल' के बारे में क्या कहा था?

पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि हथियारबंद नक्सलवाद का अंत हो गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सल' समाज को भटकाने की ताक में हैं। उन्होंने इन्हें पहचानकर समाज से अलग-थलग करने को कहा।

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