‘पति को खोया’, चिदंबरम के दिमागी नक्सल वाले बयान पर भड़कीं शहीद की पत्नी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बस्तर अब नक्सल-मुक्त, ऐसी बातें दोबारा न दोहराई जाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ‘दिमागी नक्सल’ का मुद्दा उठाए जाने और इस पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पलटवार के बाद यह विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अब इस मामले पर सुरक्षा बल के शहीद जवान की पत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बयान का विरोध करते हुए इसकी निंदा की है.

चिदंबरम के बयान पर शहीद जवान की पत्नी ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर की रहने वाली आरती ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिंदबरम की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए उस बयान का विरोध करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह दिमागी नक्सलियों का समर्थन करते हैं और उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है.’

उन्होंने कहा, ‘मेरे पति सुरक्षा बल में तैनात थे. वो स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के जवान थे. सुकमा में नक्सलियों ने घात लगाकर किए हमले में उनकी हत्या कर दी थी. बस्तर में मेरे जैसी कई महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने पतियों को नक्सलियों के हमलों में हमेशा के लिए खो दिया है.’

अब बस्तर नक्सल-मुक्त हो गया- शहीद जवान की पत्नी

शहीद जवान की पत्नी ने कहा, ‘अब बस्तर नक्सल से मुक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ राजनेता यहां आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो नक्सलियों का समर्थन करते हैं, तो इसीलिए हम यहां (दिल्ली) आए हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं चाहती हूं कि जो पहले हुआ, वो फिर से दोहराया जाए.’

#WATCH | Delhi: "My husband was in the security forces; he was an STF jawan. He was killed by naxals in an ambush in Sukma...We are opposing what P Chidambaram is saying on social media, that he supports 'Dimagi Naxals'. There are several women like me in Baster who lost their… pic.twitter.com/Naj7fJJkeu — ANI (@ANI) August 18, 2026

चिदंबरम ने पीएम मोदी के बयान पर क्या दिया था बयान?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा था कि देश से हथियारबंद नक्सलवाद का अंत हो गया है, लेकिन उन्हें वैचारिक समर्थन देने वाले दिमागी नक्सल अभी भी समाज को भटकाने के लिए मौके की ताक में हैं. हमें इन्हें पहचानना होगा और इन्हें समाज से पूरी तरह से अलग-थलग करना होगा.

पीएम मोदी के इसी भाषण पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है. उनके इस बयान के बाद देश में सियासी बवाल मच गया है.

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