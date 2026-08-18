‘केस करना है तो गांधी-नेहरू-पटेल और...’, गोवा में ऐसा क्यों बोले खरगे?
Mallikarjun Kharge in Goa: खरगे ने कहा कि अब जो मोदी-शाह चाहेंगे, देश में वैसा ही थोड़ी होता रहेगा. सरकारों के हिसाब से राष्ट्रीय गीत नहीं बदला जा सकता. देश में जो सालों से हो रहा है हमने वही किया है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् गाने पर चल रहे घमासान को भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और जो यह लोग पिछले 12 सालों से वंदे मातरम् गा रहे हैं, वही गीत मैंने भी गाया है. अगर केस करना है तो महात्मा गांधी पर करो, अटल बिहारी वाजपेयी पर करो. अगर हम गुनहगार हैं, तो महात्मा गांधी भी गुनहगार हैं. यही गुनाह है तो महात्मा गांधी जी पर केस डालो. अगर यही गुनाह है तो बल्लभ भाई पटेल पर भी केस डालो.
उन्होंने कहा, ‘हमने वही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू ने गाया था. पिछले 18 सालों से हम वही गाते आ रहे हैं, जो वे गाते रहे हैं, जिसमें वाजपेयी के नेतृत्व वाली उनकी केंद्र सरकार की तरफ से गाया गया 'वंदे मातरम्' भी शामिल है.’
खरगे का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना
खरगे ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘12 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भी वही वंदे मातरम् गाया, जो वे इतने सालों से गाते आ रहे हैं. अगर यह कोई अपराध है, तो वे 18 सालों से यह अपराध करते आ रहे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पैदा होने से पहले ही कांग्रेस ने देश के लिए कौन से राष्ट्रीय गीत अपनाए जाएं, इस पर एक प्रस्ताव पास कर दिया था. ऐसा नहीं है कि अब जो मोदी-शाह चाहेंगे, देश में वैसा ही होता रहेगा. सरकारों के हिसाब से राष्ट्रीय गीत नहीं बदला जा सकता. देश में जो कई वर्षों से हो रहा है, हमने वही किया है. कल कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ सकती है, अगर वे कुछ कहते हैं तो क्या वही नियम बन जाएगा? हमने बस उस परंपरा को जारी रखा है, जो 90 सालों से चली आ रही है.’
इनके पैदा होने से पहले ही कांग्रेस ने बता दिया था कि राष्ट्रीय गीत क्या होगा।— Congress (@INCIndia) August 18, 2026
वही 'वंदे मातरम्' महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने गाया था।
यहां तक कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी और मुख्यमंत्री रहते हुए खुद मोदी ने भी गाया।
मैंने भी वही वंदे मातरम् गाया है।… pic.twitter.com/RDrlBQFCkl
आगामी गोवा चुनाव और भाजपा सरकार पर क्या बोले खरगे?
गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव पर पार्टी की चर्चा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘मैंने हमारे सभी नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की. आने वाले चुनावों में सभी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए. सभी ने आश्वासन दिया कि हम सभी एक होकर लड़ेंगे. गोवा में कांग्रेस की इतनी बड़ी मीटिंग हुई. मैंने हर सेक्शन के लोगों को बुलाकर उनसे बात की. मैं खुश हूं कि यहां के सभी कांग्रेस नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं.’
गोवा की भाजपा सरकार पर टिप्पणी करते हुए खरगे ने कहा, ‘यहां की सरकार डराने और दबाने की बहुत कोशिश कर रही है. यहां कि सरकार डराने और दबाने का काम करती है. ऐसा नहीं चलेगा. शांतिपूर्ण चुनाव और जीत के लिए जो करना होगा, वो करेंगे. सबसे ज्यादा फंडिंग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की होती है.’
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