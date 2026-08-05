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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी के वीडियो पर बैन, अब मुश्किल में Meta, सरकार संग 45 मिनट तक मीटिंग

PM मोदी के वीडियो पर बैन, अब मुश्किल में Meta, सरकार संग 45 मिनट तक मीटिंग

PM Modi Facebook Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो बैन करने के मामले में मेटा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. मेटा के ग्लोबल लीड ने मंत्रालय में 45 मिनट तक मीटिंग की.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 05 Aug 2026 02:24 PM (IST)
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मेटा ने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. इस मामले पर मेटा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. मेटा की टीम ने बुधवार (5 अगस्त) को MeitY सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की. टीम की अगुवाई चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान कर रहे थे. मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली और मामले पर विस्तार से बात हुई.

 

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 05 Aug 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
PM Modi Meta Breaking News Abp News INDIA FACEBOOK
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