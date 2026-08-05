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PM मोदी के वीडियो पर बैन, अब मुश्किल में Meta, सरकार संग 45 मिनट तक मीटिंग
PM Modi Facebook Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो बैन करने के मामले में मेटा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. मेटा के ग्लोबल लीड ने मंत्रालय में 45 मिनट तक मीटिंग की.
मेटा ने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. इस मामले पर मेटा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. मेटा की टीम ने बुधवार (5 अगस्त) को MeitY सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की. टीम की अगुवाई चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान कर रहे थे. मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली और मामले पर विस्तार से बात हुई.
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