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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUAE से भारत लाई गई करोड़ों की ठगी की आरोपी विशाखा राठौड़, CBI का बड़ा एक्शन

UAE से भारत लाई गई करोड़ों की ठगी की आरोपी विशाखा राठौड़, CBI का बड़ा एक्शन

CBI Action: CBI ने UAE से रेड नोटिस जारी की गई आरोपी विशाखा राठौड़ को भारत डिपोर्ट कर लिया है. उसने निवेशकों से फिक्स्ड मंथली रिटर्न का झांसा देकर बड़ा घोटाला किया था.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Aug 2026 03:37 PM (IST)
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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरपोल के रेड नोटिस वाली आरोपी विशाखा राठौड़ को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. उसे 3 अगस्त 2026 को भारत डिपोर्ट किया गया.

CBI के अनुसार, विशाखा राठौड़ एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से वांछित थी. जांच में सामने आया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और निवेशकों को हर महीने तय और आकर्षक रिटर्न देने का झूठा वादा करके अलग-अलग निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए तैयार किया.

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निवेशकों से जुटाई गई रकम का गलत इस्तेमाल

आरोप है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का सही इस्तेमाल करने के बजाय उसने बेईमानी से उन पैसों का गलत उपयोग किया. जांच एजेंसियों के मुताबिक यह रकम कई बैंक खातों और डीमैट खातों के जरिए दूसरी जगह भेजी गई और उसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया गया. इस मामले में पहले ही इंटरपोल के जरिए विशाखा राठौड़ के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था. इसी आधार पर उसे संयुक्त अरब अमीरात में तलाश किया गया और वहां से भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी की गई. CBI ने बताया कि विशाखा राठौड़ 3 अगस्त 2026 को पुणे पहुंची, जहां महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया. अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ की जाएगी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Aug 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Interpol UAE CBI
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