जम्मू कश्मीर: किश्तवाड़ में 2 पुलिसकर्मी लापता, जांच एजेंसियां अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं. लापता पुलिसकर्मियों की पहचान ऋषिपाल और बॉबी चंद के रूप में की गई है. फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन या पुलिस विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि दोनों किश्तवाड़ के दूरदराज इलाके में आर्मी पेट्रोलिंग टीम के साथ थे.

किश्तवाड़ जिले में एक एसपीओ की कथित हत्या के मामले में पिछले महीने दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जिले के एक जंगली इलाके में गड्ढे से एसपीओ का शव बरामद किया गया था. 15 अक्टूबर को त्रिगाम स्थित एक पुलिस पिकेट से एसपीओ बशीर अहमद अपने सर्विस वेपन के साथ लापता हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमों के साथ तलाशी अभियान शुरू किया था.

पिछले महीने लापता SPO का मिला था शव

16 अक्टूबर को तलाशी के दौरान, पुलिस को एसपीओ का सर्विस हथियार मिला और बाद में त्रिगाम जंगल के सेरान वानी इलाके में एक नाले के पास गड्ढे में दबा हुआ उनका शव बरामद हुआ था. किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान पुलिस ने दो संदिग्धों, अब्दुल अजीज डार के बेटे बशीर अहमद डार और बशीर अहमद डार के बेटे नजीर अहमद डार, की पहचान की.

दोनों त्रिगाम के सेरान वानी के रहने वाले हैं और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ में हत्या के पीछे के मकसद और साजिश का पता चला है. उनकी निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार और मृतक का सामान भी बरामद कर लिया गया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस में SPO काम

जम्मू-कश्मीर पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर एक सहायक बल के रूप में काम करते हैं, जो नियमित पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद करते हैं. एसपीओ आतंकवाद विरोधी अभियानों, गश्त और इलाके में सुरक्षा बनाए रखने में नियमित पुलिस और सुरक्षा बलों की सहायता करते हैं. वे भीड़ को नियंत्रित करने, ट्रैफिक व्यवस्था, स्थानीय सुरक्षा कार्यों और रोजमर्रा के पुलिसिंग कार्यों में मदद करते हैं.

वे स्थानीय पुलिस स्टेशनों और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहते हैं.वे पुलिस इकाइयों में ड्राइवर या सामान्य सहायक स्टाफ के रूप में काम करते हैं. उन्हें 1995 में शुरू की गई एक योजना के तहत अनुबंध/अस्थायी आधार पर भर्ती किया जाता है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद से निपटने में मदद करना था.