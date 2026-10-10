CJP नेताओं को किया डिटेन तो सोनम वांगचुक का आया बयान, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि...'

दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट से पहले सीजेपी के अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को डिटेन किए जाने के बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने ने दिल्ली में भारी सुरक्षा घेराबंदी और एहतियातन लोगों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की.

सोनम वांगचुक ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक 'अघोषित इमरजेंसी'के हालात में चल रहा है. उन्होंने यह बात सोशल मीडिया पर तब कही जब जंतर-मंतर पर युवाओं के नेतृत्व वाले 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो के जरिए वांगचुक ने दिल्ली आ रहे छात्र नेताओं, एक्टिविस्ट और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पहले से ही हिरासत में लेने और रोकने पर गहरा दुख जताया.

एक वीडियो मैसेज में वांगचुक ने कहा, "जब मैंने आज के विरोध प्रदर्शन में एकता और शांति की अपील करते हुए एक संदेश पोस्ट किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा होगा.

वांगचुक ने हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन की सख़्त कार्रवाई जारी रही, तो उन्हें मजबूरन नया अनशन या पदयात्रा शुरू करनी पड़ेगी. सीजेपी के जंतर-मंतर प्रदर्शन को अपना पूरा समर्थन देते हुए, वांगचुक ने साफ किया कि इस बार वह दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे.

लद्दाख लौटने के बाद, उन्होंने बताया कि वह पर्यावरण को बचाने के ज़रूरी कामों पर ध्यान दे रहे हैं, खासकर कृत्रिम ग्लेशियर बनाने और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के खतरों से निपटने पर. कवि फैज अहमद फैज की मशहूर पंक्तियों को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "और भी गम हैं जमाने में सियासत के सिवा." साथ ही, उन्होंने युवाओं और Gen Z प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह अहिंसा बनाए रखने की अपील की.