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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'

खतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'

Bengal News: टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर शुभेंदु सरकार पर निशाना साधा.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से सियासी माहौल गरमाया हुआ है. चुनाव में हार के बार पार्टी में बगावत और टूट के बाद अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर सुरक्षा में तैनात पुराने पीएसओ को बदल दिया गया है. उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया.

टीएमसी नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना

सूत्रों के अनुसार तृणमूल प्रमुख ने गुस्से में आकर नए नियुक्त पुलिसकर्मियों को अपने आवास से चले जाने का आदेश दिया. हालांकि, पुलिस सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात किसी भी व्यक्ति को पुलिस विभाग द्वारा नहीं हटाया गया है. उधर, ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर छिड़े नए विवाद पर डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा से लेकर राज्यसभा सांसद सागरिका घोष और टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले समेत कई टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा,  ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात 3 पीएसओ (निजी सुरक्षा अधिकारी) को बदल दिया गया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 'रात करीब 9.30 पर यह कार्रवाई हुई. उस समय ममता बनर्जी घर पर ही मौजूद थीं, लेकिन उनके आवास के इंट्री गेट पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी.'

बंगाल में चल रही बदले की राजनीति - सागरिका घोष

तृणमूल कांग्रेस  की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'यह बेहद चिंताजनक है. दीदी (ममता बनर्जी) के लंबे समय से तैनात सुरक्षाकर्मियों को अचानक क्यों हटा लिया गया है और उन्हें देर रात बिना किसी सुरक्षा के क्यों छोड़ दिया गया है? एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं है, यह बंगाल सरकार की संस्थागत जिम्मेदारी है. बंगाल में प्रतिशोध की अविश्वसनीय राजनीति चल रही है.'

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ममता बनर्जी को अपमानित कर रही बीजेपी - महुआ मोइत्रा

महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, यह कैसे हो सकता है? जो तीन बार मुख्यमंत्री और सात बार सांसद रह चुकी हैं, उनको निर्मम और प्रतिशोधी भाजपा सरकार द्वारा अपमानित किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है. वहीं मोहन भगवत हमारे खर्चे पर सैकड़ों कमांडो, कारों के साथ XYZ से भी अधिक सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं.

क्या बोले साकेत गोखले?

टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'यह सरकार इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की जान खतरे में डाल दे? तीन बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा अचानक हटा दी गई है, वजह? उन्होंने आज सड़कों पर उतरकर भाजपा को डरा दिया. अमित शाह की यह सबसे घटिया किस्म की बदले की भावना है.'

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Published at : 18 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Mahua Moitra Bengal News BJP MAMATA BANERJEE
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