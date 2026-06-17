बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक के पांच बैंक खाते फ्रीज

पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता के पांच बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है. सब्यसाजी दत्ता राजरहाट-न्यूटाउन विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं. राजरहाट-न्यूटाउन विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है. इसके अलावा, वह बिधाननगर नगर निगम की चेयरपर्सन रह चुके हैं. इससे पहले दत्ता को इसी महीने भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस के मुताबिक, जांच अधिकारी दत्ता की पत्नी इंदिरा दत्ता के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो अपने पति की गिरफ्तारी के बाद से फरार हैं. अब तक की जांच में यह सामने आया है कि सब्यसाची दत्ता और इंदिरा दत्ता के कुल पांच बैंक अकाउंट हैं, जिनमें से एक बैंक खाता ज्वाइंट रहा है. इन पांचों बैंक खाते में कुल धनराशि 1.70 करोड़ रुपये हैं. यही नहीं, इस दंपति के पास एक सेल्फ डिपॉजिट लॉकर भी है.

जांच अधिकारियों को इस बात की आशंका है कि इन लॉकर्स में सोने रखे हो सकते हैं. यह छापेमारी दत्ता की गिरफ्तारी के बाद की गई. पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारियों ने उनके ठिकाने से 50 किलोग्राम सोने की खरीद रसीद भी बरामद की है.

पांच बैंक अकाउंट को जब्त करने के अलावा जांच अधिकारियों ने दत्ता की हाई एंड एसयूवी भी बरमद कर ली है, जो उनकी पत्नी के नाम पर थी. इसके साथ ही जांच के दौरान पुलिस को पूर्व तृणमूल कांग्रेस के विधायक के रेसिडेंटल फ्लैट के बारे में भी जानकारी मिली है, जो उनके नाम पर ही पंजीकृत है. इससे पहले शुक्रवार को दत्ता के ससुराल वालों के घर पर भी छापेमारी हुई थी, जो कि उत्तर 24 परगना में गाइघाटा में स्थित है. हालांकि, छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद या सीज नहीं किया गया. अब पुलिस दत्ता को बुधवार को बिधाननगर कोर्ट में पेश करागी, जहां पर उनके हिरासत की मांग की जाएगी.

यह भी पढ़ें:- Noida International Airport Cargo Hub: पहली कार्गो फ्लाइट की लैंडिंग, AISATS के साथ शुरू हुआ हाई-टेक ऑपरेशन

सब्यसाची दत्ता को बिधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 31 के पार्षद हैं. कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में रहने वाले एक व्यवसायी की शिकायत के बाद दत्ता को गिरफ्तार किया गया. यह मामला क्षेत्राधिकार की दृष्टि से बिधाननगर सिटी पुलिस से जुड़ा हुआ है. हालांकि, इससे पहले भी दत्ता के खिलाफ पूर्व में भ्रष्टाचार, वसूली और गुंडागर्दी के मामलों में शिकायत दर्ज की जा चुकी है.

व्यापारी की शिकायत के बाद बिधाननगर उत्तर पुलिस स्टेशन ने दत्ता के घर पर छापेमारी की. यह छापेमारी रायगाछी स्थित दत्ता के आवास पर आठ जून की आधी रात को गई. इसके बाद 9 जून को लंबी पूछताछ के बाद दत्ता को गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें:- NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?