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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: 113 देशों में मृत्युदंड खत्म, भारत की SC ने क्यों कहा- 'हैंगिंग' संविधान के दायरे में

Xप्लेन: 113 देशों में मृत्युदंड खत्म, भारत की SC ने क्यों कहा- 'हैंगिंग' संविधान के दायरे में

कुछ देशों में सज़ा-ए-मौत के तौर पर फांसी देने का तरीका अभी भी लागू है, जिनमें शामिल हैं भारत, जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बोत्सवाना.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 20 Aug 2026 07:00 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा देने के लिए फांसी के तरीके को खत्म करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि अगर नए वैज्ञानिक या मेडिकल सबूतों से पता चलता है कि किसी दूसरे तरीके से कम दर्द होता है, तो इस मामले पर फिर से विचार किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार एक एक्सपर्ट पैनल बना सकती है जो यह जांच करे कि क्या मौत की सज़ा देने का कोई दूसरा तरीका दर्द कम कर सकता है और मौत की सज़ा पाए कैदियों की गरिमा की रक्षा कर सकता है.

मौत की सज़ा के लिए फांसी के तरीके के खिलाफ याचिका क्यों दायर की गई थी? 

ANI न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ​​ने दायर की थी. उन्होंने उस कानून को चुनौती दी थी जिसके तहत मौत की सज़ा फांसी देकर दी जाती है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 354(5) में कहा गया है कि मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को "तब तक गर्दन से लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए."

मल्होत्रा ​​की याचिका में फांसी की जगह दूसरे तरीकों, जैसे कि ज़हरीला इंजेक्शन, गोली मारना, बिजली का झटका देना या गैस चैंबर का इस्तेमाल करने की मांग की गई थी. उन्होंने तर्क दिया कि फांसी से लंबे समय तक दर्द और तकलीफ़ हो सकती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के गरिमा के साथ मरने के अधिकार का उल्लंघन है. यह याचिका 2017 में दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया था कि क्या मौत की सज़ा देने के दूसरे तरीकों की जांच के लिए कोई एक्सपर्ट पैनल बनाया जाना चाहिए.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2023 में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से फांसी देने से होने वाली तकलीफ, मौत होने में लगने वाले समय और इस तरीके से जुड़े दूसरे मुद्दों पर जानकारी इकट्ठा करने को कहा था. बाद में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मौत की सज़ा देने के बेहतर तरीकों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की सिफारिश की थी.

 सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को खत्म करने से इनकार क्यों किया? 

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने फांसी के इस्तेमाल को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए थे. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, "हमें ऐसा कोई मामला नहीं दिखा जिससे 'दीना' मामले में तीन जजों की बेंच के फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए." 

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उसके फैसले का मतलब यह नहीं है कि इस मुद्दे पर कभी दोबारा विचार नहीं किया जा सकता. बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अन्य सबूतों से पता चलता है कि पुराने फैसले के पीछे के तथ्य बदल गए हैं, तो इस सवाल पर विचार किया जा सकता है कि क्या फांसी देना संवैधानिक है. कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान की व्याख्या विज्ञान में आए बदलावों और नई तरक्की को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए.


Xप्लेन: 113 देशों में मृत्युदंड खत्म, भारत की SC ने क्यों कहा- 'हैंगिंग' संविधान के दायरे में

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार एक एक्सपर्ट पैनल के ज़रिए मौत की सज़ा देने के मौजूदा तरीके की विस्तृत समीक्षा कर सकती है. इस पैनल में कानून, फोरेंसिक मेडिसिन, न्यूरोसाइंस, क्रिमिनोलॉजी और अन्य संबंधित क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल हो सकते हैं. पैनल यह जांच कर सकता है कि क्या मौत की सज़ा का कोई दूसरा तरीका मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों की गरिमा की रक्षा करते हुए कम अनावश्यक दर्द देगा.

सुनवाई के दौरान, प्रोजेक्ट 39A ने भी फांसी के विकल्पों पर अपनी राय रखी. उसने कहा कि लीथल इंजेक्शन, जिसका अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, खुद भी समस्याओं का सामना कर चुका है और हमेशा सफल नहीं रहा है.

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन नए वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत मिलने पर इस मुद्दे की दोबारा जांच करने की संभावना खुली रखी. फिलहाल, मौत की सज़ा के लिए फांसी का तरीका जारी रहेगा, जबकि केंद्र सरकार यह जांचने के लिए स्वतंत्र है कि क्या कोई दूसरा तरीका कम दर्द और तकलीफ देगा.

इन देशों में दोषियों को फांसी नहीं दी जाती

यूनाइटेड किंगडम- 1965 में हत्या के मामले में फाँसी की सज़ा खत्म कर दी गई और 1998 में मौत की सज़ा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया.
कनाडा-1976 में हत्या के लिए मौत की सज़ा खत्म कर दी गई; अब फाँसी का इस्तेमाल नहीं होता है।
ऑस्ट्रेलिया- आखिरी बार फांसी 1967 में दी गई थी; 1985 तक पूरे देश में मौत की सज़ा खत्म कर दी गई थी.
न्यूज़ीलैंड-1989 में मौत की सज़ा के साथ-साथ फांसी की सज़ा भी खत्म कर दी गई (आखिरी बार फांसी 1957 में दी गई थी)
दक्षिण अफ्रीका- संवैधानिक अदालत ने 1995 में मौत की सज़ा खत्म कर दी.
फ्रांस- यहां कभी फांसी नहीं दी गई (यहां गिलोटिन का इस्तेमाल होता था) और 1981 में मौत की सज़ा खत्म कर दी गई.


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वे देश जहां अभी भी फांसी दी जाती है

कुछ देशों में सज़ा-ए-मौत के तौर पर फांसी देने का तरीका अभी भी लागू है, जिनमें शामिल हैं भारत, जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बोत्सवाना.

साल 2026 तक 113 देशों में मौत की सजा खत्म

दुनिया के 113 देशों ने सभी तरह के अपराधों के लिए मौत की सज़ा खत्म कर दी है. 9 देशों ने इसे सिर्फ़ आम अपराधों के लिए खत्म किया है. 23 देश असल में इसे खत्म करने की दिशा में हैं. उनके कानूनों में मौत की सज़ा का प्रावधान तो है, लेकिन उन्होंने कम से कम 10 सालों से किसी को मौत की सज़ा नहीं दी है और माना जाता है कि उनकी नीति या चलन इसे इस्तेमाल न करने का है. लगभग 50 देश अभी भी मौत की सज़ा को बनाए हुए हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, या उन्हें इसे बनाए रखने वाले देशों (रिटेंशनिस्ट) के तौर पर देखा जाता है. कुल मिलाकर, 145 देशों ने कानूनन मौत की सज़ा खत्म कर दी है या असल में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि लगभग 50 देश अभी भी इसे बनाए हुए हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 20 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Law Supream Court Explainer
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