गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं. 9 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा. इस चुनाव में ममता बनर्जी को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने जा रहे हैं. नंदीग्राम उनचुनाव में ममता बनर्जी को कांग्रेस का सपोर्ट मिला है. ये सपोर्ट ऐसे समय में मिला है जब खबरें आ रही थीं कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए कहा थआ मगर उसे मना कर दिया गया था. वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन क्यों नहीं हुआ था और कांग्रेस के किस नेता को ममता बनर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं.

क्या कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे?
कल्याण बनर्जी से सवाल किया गया कि क्या आप कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा गठबंधन चाहते हैं? इस पर कल्याण बनर्जी ने कहा, देखिए इंडिया गठबंधन काम कर रहा है. इसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो मिलकर काम कर रही हैं. ममता दी ने आखिरी बैठक में कांग्रेस से कहा था कि आप नेतृत्व करेंगे लेकिन उन्होंने इस पर पॉजिटिव जवाब नहीं दिया. राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं. राहुल गांधी ममता के साथ संपर्क में भी हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुबह-सुबह बरसाए MK-82 बम, कहां की एयरस्ट्राइक?
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुबह-सुबह बरसाए MK-82 बम, कहां की एयरस्ट्राइक?
इंडिया
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट से मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट पर मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा

इस नेता से करती हैं नफरत
उन्होंने आगे कहा, नंदीग्राम सीट हमने कांग्रेस को दे दी. हमारे उम्मीदवार ने शुभेंदु अधिकारी की साजिश की वजह से नाम वापस ले लिया. हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या अधीर रंजन चौधरी की वजह से होती है. अधीर चौधरी का एक ही विषय है, ममता बनर्जी.

ममता बनर्जी के खिलाफ है
उन्होंने आगे कहा, वो सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ हैं. वो बीजेपी और सीपीएम के खिलाफ नहीं है. वो बंगाल में बीजेपी की मदद कर रहे हैं और परेशानी खड़ी कर रहे हैं. एक और परेशानी हैं वो अब्दुल मन्नान हैं. ये दोनों ही दिक्कतें पैदा कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल कांग्रेस का फैसला होगा कि वो क्या करते गैं. सब कुछ उन पर ही निर्भर है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुबह-सुबह बरसाए MK-82 बम, कहां की एयरस्ट्राइक?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Mamta Banerjee Adhir Ranjan Chowdhury
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुबह-सुबह बरसाए MK-82 बम, कहां की एयरस्ट्राइक?
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुबह-सुबह बरसाए MK-82 बम, कहां की एयरस्ट्राइक?
इंडिया
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट से मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट पर मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
इंडिया
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
बिहार
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget