13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी ने एक ऐसी बात कही जो परीक्षा व्यवस्था की जड़ पर चोट करती है. नीलेकणी ने कहा, 'जब आप एक पेपर बनाते हैं, तो वह बिकने के लिए तैयार हो जाता है.' यानी पेपर लीक की समस्या सिर्फ सुरक्षा की नहीं, सिस्टम की है. इसी सिस्टम को बदलने के लिए नीलेकणी की अगुवाई वाली टास्क फोर्स ने जो रास्ता सुझाया है, वो पुरानी कमेटियों की 101 सिफारिशों से बहुत अलग है. तो क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा...

पहले ये समझ लीजिए कि नीलकेणी कमेटी है क्या?

जुलाई 2026 में NEET-UG पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF) बनाई. इसका काम NTA की परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और गवर्नेंस में व्यापक सुधार के लिए सिफारिशें देना था.

13 सितंबर 2026 तक टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों से सुझाव मांगे. इसकी पहली रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2026 को आने वाली है.

नीलकेणी का सुझाव क्या है?

नीलेकणी ने कहा, 'पेपर लीक रोकने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि पेपर ही न बनाया जाए.' इसका मतलब है कि:

पहले से तैयार पेपर बनाने की बजाय, प्रश्नों का एक बड़ा सा डिजिटल बैंक बनाया जाए. इसमें अलग-अलग लेवल के हजारों-लाखों प्रश्न हों.

परीक्षा के दिन कंप्यूटर या AI की मदद से बैंक से रैंडम तरीके से प्रश्नपत्र तैयार किया जाए.

जब पेपर परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही बनेगा, तो लीक करने का लालच ही खत्म हो जाएगा. बेचने के लिए पेपर तैयार ही नहीं होगा.

नीलेकणी ने कहा, 'जिस पल आपके पास एक पेपर होता है, वह बिकने के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन बन जाता है.'

कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) की तरफ बढ़ने का सुझाव

नीलेकणी ने कहा कि भारत में करीब 1.5 लाख ऐसे केंद्र हैं जहां कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं कराई जा सकती हैं. अगर पेन-पेपर मोड से CBT मोड पर शिफ्ट होते हैं, तो पेपर की फिजिकल प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रिब्यूशन की पूरी चेन खत्म हो जाती है. इससे लीक का सबसे बड़ा रास्ता बंद हो जाता है.

ये सुझाव व्यवहारिक हैं या नहीं?

इसका जवाब देने के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी- तकनीकी संभावना और जमीनी हकीकत.

तकनीकी संभावना मुमकिन है

प्रश्न बैंक बनाना: नीलेकणी का तर्क है कि अगर हम एक बड़ा डिजिटल प्रश्न बैंक बना लें, तो हर परीक्षा के लिए अलग-अलग पेपर जनरेट किए जा सकते हैं. इससे एक ही सेट बार-बार इस्तेमाल नहीं होगा और लीक का जोखिम कम होगा. कमेटी का मानना है कि प्रश्न बैंक में निवेश ही लंबे समय में पेपर लीक के खिलाफ सबसे व्यवहारिक बचाव है.

नीलेकणी का तर्क है कि अगर हम एक बड़ा डिजिटल प्रश्न बैंक बना लें, तो हर परीक्षा के लिए अलग-अलग पेपर जनरेट किए जा सकते हैं. इससे एक ही सेट बार-बार इस्तेमाल नहीं होगा और लीक का जोखिम कम होगा. कमेटी का मानना है कि प्रश्न बैंक में निवेश ही लंबे समय में पेपर लीक के खिलाफ सबसे व्यवहारिक बचाव है. AI की भूमिका: जब नीलेकणी से पूछा गया कि क्या AI परीक्षा के दिन तुरंत प्रश्नपत्र तैयार कर सकता है, तो उन्होंने सीधे 'हां' कहा.

जब नीलेकणी से पूछा गया कि क्या AI परीक्षा के दिन तुरंत प्रश्नपत्र तैयार कर सकता है, तो उन्होंने सीधे 'हां' कहा. CBT का नेटवर्क: 1.5 लाख केंद्रों का जो आंकड़ा उन्होंने दिया, वो इस बात का सबूत है कि देश में डिजिटल परीक्षा का ढांचा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.

जमीनी हकीकत पर चुनौतियां भी बड़ी

डिजिटल डिवाइड: देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है. 1.5 लाख केंद्रों का होना और उन सबका सुचारू रूप से काम करना दो अलग बातें हैं.

देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है. 1.5 लाख केंद्रों का होना और उन सबका सुचारू रूप से काम करना दो अलग बातें हैं. साइबर सुरक्षा: जब पेपर डिजिटल होगा, तो लीक का खतरा प्रिंटिंग प्रेस से हटकर सर्वर और नेटवर्क पर आ जाएगा. हैकिंग, डेटा चोरी और इंटरनल थ्रेट नए जोखिम होंगे.

जब पेपर डिजिटल होगा, तो लीक का खतरा प्रिंटिंग प्रेस से हटकर सर्वर और नेटवर्क पर आ जाएगा. हैकिंग, डेटा चोरी और इंटरनल थ्रेट नए जोखिम होंगे. प्रश्न बैंक की क्वालिटी: लाखों प्रश्नों का बैंक बनाना आसान नहीं है. हर प्रश्न की क्वालिटी, कठिनाई और निष्पक्षता सुनिश्चित करना एक बड़ा काम है.

पुरानी 101 सिफारिशों का क्या हुआ?

यहीं पर पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेच है. नीलकेणी कमेटी से पहले, 2024 के NEET पेपर लीक के बाद ISRO के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनी थी. उसने 101 सिफारिशें दीं, जिनमें 60 अल्पकालिक, 30 मध्यम अवधि की और छह सीधे सरकार से जुड़ी थीं.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक, 101 में से 27 सिफारिशें अब तक लागू ही नहीं की गईं. जयराम ने आरोप लगाया कि 2024 और 2026 के बीच दो साल में NTA का फुल-टाइम डायरेक्टर जनरल तक नियुक्त नहीं किया गया. सवाल ये है कि जब पुरानी 101 सिफारिशें जमीन पर नहीं उतरीं, तो नई टास्क फोर्स की सिफारिशें कैसे उतरेंगी?

तो निचोड़ क्या निकलता है?

नीलेकणी का सुझाव तकनीकी रूप से बेहद मजबूत है. 'पेपर ही न बनाएं' का विचार पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश है. लेकिन सिर्फ तकनीक से समस्या हल नहीं होगी. इसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं:

प्रश्न बैंक और CBT नेटवर्क में बड़ा निवेश, जो लंबी प्रक्रिया है.

NTA का संस्थागत ढांचा मजबूत करना. बिना स्थायी स्टाफ, बिना फुल-टाइम डायरेक्टर और कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, 'पूरी व्यवस्था में स्थायित्व सबसे अहम है.'

पुरानी 101 सिफारिशों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति होना जरूरी है. नई कमेटी बनाना आसान है, सिफारिशें लागू करना मुश्किल.

नीलेकणी खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री इन सुझावों को लागू करने के लिए उत्सुक हैं. लेकिन उत्सुकता और अमल के बीच की दूरी को पाटने के लिए सिर्फ टास्क फोर्स काफी नहीं है. इसके लिए पूरे सिस्टम को बदलना होगा और यह काम सिर्फ रिपोर्ट लिखने से नहीं होता.

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