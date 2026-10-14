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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामिडिल पावर के टैग पर जयशंकर की दोटूक, बोले- 'भारत पावर इन द मिडिल'

मिडिल पावर के टैग पर जयशंकर की दोटूक, बोले- 'भारत पावर इन द मिडिल'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा कि भारत को केवल 'मिडिल पावर' यानी मध्यम शक्ति कहना उसकी क्षमताओं को सीमित करके देखने जैसा होगा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत को केवल 'मिडिल पावर' यानी मध्यम शक्ति कहना उसकी क्षमताओं को सीमित करके देखने जैसा होगा. उन्होंने कहा कि भारत को इस परिभाषा में बांधने के बजाय 'पावर इन द मिडिल' यानी दुनिया के केंद्र में प्रभाव रखने वाली शक्ति के रूप में देखना चाहिए. ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान जयशंकर ने भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और विकास की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 'मिडिल पावर' की परिभाषा भारत के लिए सहज नहीं है. उन्होंने वैश्विक व्यवस्था में बदलते समीकरणों, देशों के अपने हितों के अनुसार फैसले लेने और वित्तीय प्रतिबंधों जैसे क्षेत्रों में दबाव बनाने की क्षमता यानी 'चोक पॉइंट्स' पर भी बात की.

'मिडिल पावर' की परिभाषा भारत के लिए सीमित करने वाली

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में चर्चा के दौरान जयशंकर से पूछा गया कि भारत को 'मिडिल पावर' कहे जाने पर आपत्ति क्यों होती है. इस पर उन्होंने कहा कि भारत को केवल मध्यम शक्ति कहने के बजाय 'पावर इन द मिडिल' के रूप में देखना चाहिए. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिभाषा का जिक्र करते हुए कहा कि मिडिल पावर वे देश हैं, जिनके पास दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता होती है. उन्होंने कहा, “मिडिल पावर से ज्यादा, एक तरह से हम बीच में मौजूद शक्तियां हैं. मिडिल पावर को वास्तव में कैसे परिभाषित किया जाएगा? प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो वे देश, जिनके पास दूसरों को सशक्त बनाने की शक्ति है.”

उन्होंने आगे कहा कि भारत के लिए 'मिडिल पावर' का वर्णन सहज नहीं होगा. जयशंकर के मुताबिक, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का आकार करीब चार ट्रिलियन डॉलर है और उसके सामने विकास की काफी संभावनाएं हैं. ऐसे में भारत को मध्यम शक्ति की श्रेणी में रखना उसकी क्षमताओं को सीमित करके देखने जैसा हो सकता है.

देशों को अपने हितों के हिसाब से बनानी होंगी नीतियां

जयशंकर ने बदलती वैश्विक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अब मध्यम शक्तियां भी अपने विवेक के आधार पर फैसले लेंगी, अपने हितों को तय करेंगी और अपनी नीतियां बनाएंगी. इसके बाद वे दूसरे देशों के साथ आपसी सहमति के आधार पर समझौते करेंगी. उन्होंने कहा कि देशों के बीच संबंध अब इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि उनके पास बातचीत की मेज पर रखने के लिए क्या है. देश अपनी जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे. कोई देश किसी क्षेत्र में योगदान देगा, तो दूसरा किसी अन्य क्षेत्र में मदद करेगा. इस तरह साझा विकास, व्यापार और आपसी समझौतों के नए रास्ते बनेंगे.

'दुनिया अब चोक पॉइंट्स की भी दुनिया है'

विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को केवल मध्यम शक्तियों के नजरिये से नहीं देखा जा सकता. यह ऐसी दुनिया भी बन रही है, जहां कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों, व्यवस्थाओं और नेटवर्क पर नियंत्रण के जरिए दूसरे देशों पर दबाव बनाया जा सकता है. उन्होंने इसे 'चोक पॉइंट्स' की दुनिया बताया. जयशंकर ने कहा कि आमतौर पर इस संदर्भ में दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था और प्रतिबंध भी दबाव बनाने के महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं. उनके मुताबिक, वित्त और प्रतिबंधों का इस्तेमाल भी किसी देश के लिए दूसरे देशों पर प्रभाव डालने का माध्यम बन सकता है.

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अहम होगा कि किस देश के पास क्या है

जयशंकर ने कहा कि दुनिया ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा आधार यह होगा कि कौन-सा देश बातचीत की मेज पर क्या योगदान दे सकता है. देश आपस में समझौते करेंगे, साझा परियोजनाओं को विकसित करेंगे और एक-दूसरे के साथ व्यापार करेंगे. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश इस तरह के समझौते कर सकते हैं कि एक पक्ष किसी क्षेत्र में सहयोग करेगा और दूसरा किसी अन्य क्षेत्र में योगदान देगा. इससे साझा विकास और आपसी व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है.

जयशंकर ने कहा कि भविष्य में बातचीत की मेज तो बनी रहेगी, लेकिन वहां पहुंचने वाले देशों के तरीके और उनके पास उपलब्ध संसाधन अलग-अलग होंगे. बातचीत के दौरान कौन कितना प्रभावशाली होगा और कौन किसके साथ बैठेगा, इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

बदलाव को लेकर निराशावादी नजरिया नहीं रखना चाहिए

विदेश मंत्री ने वैश्विक बदलावों को लेकर निराशावादी नजरिया अपनाने से बचने की बात कही. उन्होंने कहा कि दुनिया में बदलाव की प्रक्रिया पहले से जारी थी, लेकिन इसने ऐसे मोड़ लिए हैं, जिनकी शायद पहले कल्पना नहीं की गई थी. जयशंकर के मुताबिक, देशों के बीच संबंधों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल रहा है. ऐसे में इस प्रक्रिया को केवल नकारात्मक नजरिये से देखने के बजाय यह समझना जरूरी है कि देश अपने हितों, क्षमताओं और आपसी सहयोग के आधार पर नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 14 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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