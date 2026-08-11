मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTB को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, कर्नाटक-केरल के सांसद मौजूद

TB को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, कर्नाटक-केरल के सांसद मौजूद

टीबी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक और केरल के सांसदों की बैठक बुलाई है. बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कर रहे हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं. 

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 11 Aug 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में मंगलवार (11 अगस्त) टीबी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक और केरल के सांसदों की बैठक बुलाई है. बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कर रहे हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं. इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी समेत दोनों राज्यों के अधिकतर सांसद मौजूद हैं. साथ ही संसद के एक्सटेंशन बिल्डिंग में बैठक चल रही है. 

पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, 'इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान पर केरल और कर्नाटक के सांसदों के साथ बातचीत भी की.' 

हमने भारत से टीबी खत्म करने- प्रसार कम करने को उठाए कई कदम: जेपी नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केरल और कर्नाटक के सांसदों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान पर बातचीत करते हुए कहा, 'आप सभी को टीबी पर इस चर्चा के लिए आमंत्रित करना, मेरे लिए वास्तव में बहुत अच्छा अवसर है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने टीबी मुक्त भारत अभियान नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है. इस पहल के तहत हमने भारत से टीबी को खत्म करने और उसके प्रसार को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. हमने एक बहुत जोरदार अभियान शुरू किया है. इसके लिए हमारे सांसदों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को जागरूक करना जरूरी था.'

जेपी नड्डा समेत मौजूद सांसदों ने भारत को टीबी मुक्त बनाने के संकल्प दोहराया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कर्नाटक और केरल के सांसदों के साथ टीबी मुक्त भारत के अभियान को गति देने के लिए चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कर्नाटक और केरल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने कर्नाटक, केरल समेत पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया. 

केंद्रीय मंत्री ने सांसदों को जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए निगरानी के खास बिंदु बताई. सांसदों से इस दिशा में और अधिक सक्रिय भागीदारी की अपील की. नड्डा ने भारत के टीबी उन्मूलन रणनीति के मुख्य आदार के रूप में नए तरीकों से मरीजों की पहचान करने और मरीज केंद्रित देखभाल पर जोर दिया. इससे देश टीबी के अधिक बोझ वाले देशों की तुलना में बेहतर प्रगति कर सके. सांसदों ने अधिक जागरूकता फैलाने, अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सहायक निगरानी करने और टीबी-मुक्त भारत के लिए समुदायों को 'जन आंदोलन' से जोड़ने का संकल्प लिया.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Health Ministry JP Nadda NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TB को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, कर्नाटक-केरल के सांसद मौजूद
TB को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, कर्नाटक-केरल के सांसद मौजूद
इंडिया
नशे में प्लेन उड़ा रहा था पायलट, दोनों डोप टेस्ट पॉजिटिव, दिल्ली-फुकेट मामले में बड़ा खुलासा
नशे में प्लेन उड़ा रहा था पायलट, दोनों डोप टेस्ट पॉजिटिव, दिल्ली-फुकेट मामले में बड़ा खुलासा
इंडिया
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
इंडिया
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
Advertisement

वीडियोज

The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
मध्य प्रदेश
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
इंडिया
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget