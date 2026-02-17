हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ABP Exclusive: 'हथियार लेकर घर में घुसे...' चुनाव से पहले ममता का सुरक्षा चूक पर बड़ा आरोप, जानिए क्या कहा

Mamata Banerjee Interview: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अपनी सुरक्षा में बड़ी चूक के गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 17 Feb 2026 04:49 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एबीपी को दिए इंटरव्यू के दौरान अपनी सुरक्षा में चूक के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, बीते कुछ वर्षों में उनके कालीघाट आवास पर कई बार घुसपैठ की कोशिशें की गईं, जिसमें कथित तौर पर हथियारों से लैस के परिसर में घुसनेकी घटनाएं भी शामिल हैं. 

उन्होंने दावा किया कि कम से कम तीन से चार बार घुसपैठ का प्रयास किया गया. बताया कि एक बार एक शख्स लोहे की रॉड लेकर घुसा तो दूसरी बार एक व्यक्ति बंदूक लेकर घुसा. ममता बनर्जी ने आगे कहा, 'जब भी इस तरह की घटनाएं होतीं तो कहा जाता कि शख्स मानसिक तौर पर अस्थिर है, अभी तक इसको लेकर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई.'

कैमरों से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल सीएम ने हाल की एक घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि करीब 6 महीने पहले ही कालीघाट रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि एक खास राजनीतिक दल जो उनके लिए अक्सर परेशानी खड़ी करता है, उसने कैमरों को बंद करने के लिए लोगों को भेजा था. उन्होंने कहा, लोकल लोगों ने इसमें दखल देते हुए सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को पकड़ लिया. उन्होंने इस मामले में पुलिस की ओर से की गई आगे की किसी भी कार्रवाई की जानकारी होने से इनकार किया और पुलिस पर लापरवाही का संकेत दिया.

'मुझे अपनी चिंता नहीं..'

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई जाने वाली चिंताओं का भी जवाब देते हुए कहा कि वह कभी अपनी सुरक्षा को तवज्जो नहीं देती हैं. उन्होंने कभी बुलेटप्रूफ कार का इस्तेमाल नहीं किया. वह फिलहाल सरकारी गाड़ी की बजाय पार्टी की कार में सफर करती हैं. उन्होंने अपनी बुलेटप्रूफ कार को पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सौंप दिया था.  ममता ने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे दूसरों की चिंता है.'

Published at : 17 Feb 2026 04:49 PM (IST)
