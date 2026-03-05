Telangana Holi Tradition: इस गांव में मुक्के बरसाकर मनाई जाती है होली, गजब की है यहां की परंपरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Holi Tradition: इस गांव में मुक्के बरसाकर मनाई जाती है होली, गजब की है यहां की परंपरा

Telangana: तेलंगाना के निजामाबाद जिले के हुस्ना गांव में होली पर लोग रस्सी पकड़कर एक-दूसरे पर मुक्के बरसाते हैं. यह परंपरा सिर्फ 5–6 मिनट चलती है और बाद में लोग गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के निजामाबाद जिले के सालूर मंडल के हुस्ना गांव में होली का त्योहार सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि एक बेहद अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा से मनाया जाता है. यहां होली के दिन गांव के लोग खुद को दो अलग-अलग समूहों में बांट लेते हैं और फिर शुरू होती है एक ऐसी परंपरा जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए. गांव के बीच स्थित हनुमान मंदिर के सामने सड़क के बीचों-बीच एक मोटी रस्सी बांधी जाती है. रस्सी के दोनों ओर गांव के लोग दो गुटों में खड़े हो जाते हैं. हर व्यक्ति एक हाथ से रस्सी को मजबूती से पकड़ता है और दूसरे हाथ की मुट्ठी कसकर सामने खड़े व्यक्ति पर मुक्के बरसाने लगता है.

कुछ ही पलों में माहौल बेहद रोमांचक और अजीब सा हो जाता है. चारों तरफ शोर, हंसी और जोश का माहौल बन जाता है. लोग पूरे उत्साह के साथ एक-दूसरे पर मुक्के चलाते हैं. देखने वालों को यह किसी झगड़े जैसा लग सकता है, लेकिन गांव वालों के लिए यह एक पारंपरिक खेल है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मुक्केबाजी सिर्फ पांच से छह मिनट तक ही चलती है. जैसे ही तय समय पूरा होता है, दोनों पक्ष अचानक रुक जाते हैं. कुछ देर पहले तक जो लोग एक-दूसरे पर मुक्के बरसा रहे होते हैं, वही लोग अगले ही पल हंसते हुए एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं.

गांव में उत्साह और भाईचारे का माहौल

इस अजीब परंपरा को गांव के लोग होली के उत्सव का हिस्सा मानते हैं. उनका कहना है कि यह रस्म गांव में उत्साह और भाईचारे का प्रतीक है. लड़ाई जैसी दिखने वाली यह परंपरा दरअसल आपसी मेल-मिलाप और उत्साह का प्रतीक बन चुकी है. हर साल होली के दिन यह अनोखा दृश्य देखने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग यहां पहुंचते हैं. रंगों के त्योहार के बीच मुक्कों का यह खेल जितना अजीब लगता है, उतना ही रोमांचक भी है, जहां लड़ाई के बाद अंत में सिर्फ मुस्कान और शुभकामनाएं ही बचती हैं.

Published at : 05 Mar 2026 01:47 PM (IST)
Holi Festival Nizamabad TELANGANA
Embed widget