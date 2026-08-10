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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गृह मंत्री आप डर रहे हैं...' अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खरगे का तीखा वार

'गृह मंत्री आप डर रहे हैं...' अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खरगे का तीखा वार

मानसून सत्र खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और अभी तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आए हैं. जिसकी वजह से विपक्ष हंगामा कर रहा है. मल्लिकार्जुन खरगे ने अमित शाह पर निशाना साधा है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Edited By: दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो चुका है और 13 अगस्त को खत्म होने वाला है मगर अभी तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में ही नहीं आए हैं. विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है. विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी नहीं हो पा रही है. ऐसे में मल्लिकार्जुन खरगे ने एक बार फिर अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है-गृह मंत्री जी आप डर रहे हैं.

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- गृह मंत्री अमित शाह 17 दिनों से सदन में नहीं आ रहे हैं. जो बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है.  उस पर जवाब चाहते हैं. हमेशा जनता का अपमान कर रहे हैं. जिस तरीके से संविधान के तहत सदन चलना चाहिए था. उसको भी अपना कर रहे हैं.  गृह मंत्री जी आप डर रहे हैं और इसलिए डर रहे हैं कि आपने गलती की है.

उन्होंने कहा-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वह बयान दें. अब कोई नैतिकता नहीं बची है. राज्यसभा और लोकसभा में अपनी सूरत दिखाइए.

कांग्रेस ने मांगा जवाब

विपक्ष ससंद में प्रोटेस्ट कर रहा है. कांग्रेस ने प्रोटेस्ट की फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'अमित शाह, जवाब दें. आज विपक्ष के सांसदों ने इसी मांग को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों पर की गई बर्बरता के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा. वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा- 'जब तक गृह मंत्री संसद में बयान नहीं देते, तब तक गतिरोध बना रहेगा.'

समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा- 'जनता हमें सरकार से सवाल पूछने के लिए यहां भेजती है और लोकतंत्र में विपक्ष का यही काम है. सरकार सवालों के जवाब क्यों नहीं देती? सरकार सवालों से क्यों भाग रही है? लाठियां चलाई गईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए. छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. आज भी इलाहाबाद में बच्चों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं और कई ऐसे बच्चों पर भी केस किए गए हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं थेय लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया था कि किसी पर भी केस नहीं किया जाएगा और किसी को परेशान नहीं किया जाएगा तो फिर हम अपने सवाल किससे पूछें?. वे FCRA ला रहे हैं, लेकिन BJP ने भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा विदेश नहीं जाएगा, फिर भी कौन जानता है कि कितने लोगों ने पैसा लिया और भारत छोड़ दिया.  सच तो यह है कि वे इन संस्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं. BJP एक बहुत बड़ी जमीन माफिया पार्टी है.'

ये भी पढ़ें: झारखंड में मार्च पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'हम छात्रों...'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 10 Aug 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
MALLIKARJUN KHARGE PARLIAMENT SESSION AMIT SHAH Monsoon Session 2026
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