झारखंड में मार्च पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'हम छात्रों...'

झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे छात्र विधानसभा मार्च निकाल रहे हैं. नौ दिनों से अनशन कर रहे जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो भी एंबुलेंस से झारखंड विधानसभा तक के मार्च में शामिल हुए हैं. उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हुए देखा गया.

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी समर्थन दिया है. उन्होंने देवेंद्रनाथ महतो का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, “हम झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता में खड़े हैं!” झारखंड में प्रोटेस्ट को सीजेपी समर्थन दे रही है. उसके प्रतिनिधि आंदोलन में शामिल हैं.

In solidarity with the students of Jharkhand! https://t.co/dTEz2wvAYj — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 10, 2026

छात्रों ने कई बैरिकेड्स तोड़े

झारखंड में प्रदर्शकारी कई बैरिकेड्स को तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंचे हैं. इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. वहीं तिरंगा और प्लेकार्ड लिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए.

छात्रों के मार्च को लेकर अधिकारियों ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू करने के अलावा, लगभग 4 किलोमीटर लंबे पूरे रास्ते पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी कड़ी नजर रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स, इंडियन रिज़र्व बटालियन, ज़िला पुलिस और QRT के 1,500 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है.

सीबीआई जांच की कर रहे हैं मांग

उन्होंने कहा कि शहर के ज़्यादातर स्कूल बंद कर दिए गए हैं. सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की है, लेकिन गतिरोध तोड़ने में नाकाम रही है. बातचीत के आखिरी दौर के बाद, सरकार ने कहा कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं.

हालांकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी, उनमें से केवल तीन को रद्द करने पर सहमति जताई है. JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "जब तक CBI जांच की हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे."