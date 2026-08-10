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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाझारखंड में मार्च पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'हम छात्रों...'

झारखंड में मार्च पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'हम छात्रों...'

Jharkhand Students Protest: झारखंड में छात्रों के लिए अनशन कर रहे देवेंद्रनाथ महतो का वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, “हम झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता में खड़े हैं!”

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 10 Aug 2026 12:45 PM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे छात्र विधानसभा मार्च निकाल रहे हैं. नौ दिनों से अनशन कर रहे जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो भी एंबुलेंस से झारखंड विधानसभा तक के मार्च में शामिल हुए हैं. उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हुए देखा गया.

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी समर्थन दिया है. उन्होंने देवेंद्रनाथ महतो का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, “हम झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता में खड़े हैं!” झारखंड में प्रोटेस्ट को सीजेपी समर्थन दे रही है. उसके प्रतिनिधि आंदोलन में शामिल हैं.

छात्रों ने कई बैरिकेड्स तोड़े

झारखंड में प्रदर्शकारी कई बैरिकेड्स को तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंचे हैं. इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. वहीं तिरंगा और प्लेकार्ड लिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए.

छात्रों के मार्च को लेकर अधिकारियों ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू करने के अलावा, लगभग 4 किलोमीटर लंबे पूरे रास्ते पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी कड़ी नजर रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स, इंडियन रिज़र्व बटालियन, ज़िला पुलिस और QRT के 1,500 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है.

सीबीआई जांच की कर रहे हैं मांग

उन्होंने कहा कि शहर के ज़्यादातर स्कूल बंद कर दिए गए हैं. सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की है, लेकिन गतिरोध तोड़ने में नाकाम रही है. बातचीत के आखिरी दौर के बाद, सरकार ने कहा कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं.

हालांकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी, उनमें से केवल तीन को रद्द करने पर सहमति जताई है. JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "जब तक CBI जांच की हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे."

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 10 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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