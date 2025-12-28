कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर आज रविवार (28 दिसंबर) को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदिरा भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कांग्रेस के 140 साल के इतिहास को याद किया. इंदिरा भवन में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए.

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. खरगे ने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है. केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं व जन अधिकारों को कमजोर कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, UPA सरकार ने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ाया. जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब RTI, RTE, खाद्य सुरक्षा, MGNREGA, वन अधिकार और भूमि अधिग्रहण कानून बनाए गए.

#WATCH | Delhi: Congress National President Mallikarjun Kharge says, "... During Sonia Gandhi's presidency of Congress, the UPA government expanded protection of people's rights… When Dr Manmohan Singh was the Prime Minister, RTI, RTE, Food Security, MGNREGA, Forest Rights and… pic.twitter.com/QBvN454Yyf — ANI (@ANI) December 28, 2025

'आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा भारतवासियों के कल्याण, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए काम करती रही है, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सौभाग्य है कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रहीं हैं. महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लोग जुड़े रहे और लड़ते रहे हैं. कई देश आजाद हुए लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां लोकतंत्र जीवित है.

'करोड़ों कांग्रेसियों ने संघर्ष किया'

खरगे ने कहा कि 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेसियों ने संघर्ष किया, जेल गए और देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली. मैं कांग्रेस के संस्थापकों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं. मैं भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस उस भारत के लिए काम करती रहेगी जिसका उन्होंने सपना देखा था. कांग्रेस के झंडे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने लड़ाइयां लड़ी.

जल जंगल और जमीन खतरे में- खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया. आरएसएस और बीजेपी नेताओं ने देश के संविधान, तिरंगा झंडा और वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया. जल जंगल और जमीन खतरे में है. जनता के अधिकारों को छिनने का काम किया जा रहा है. बीजेपी सरकार ने मनरेगा को नष्ट कर दिया.

