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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला रैली में खरगे बोले- 'मोदी को हटाएंगे, ज्ञानेश कुमार को जमीन के अंदर से भी निकालकर लाएंगे'

रामलीला रैली में खरगे बोले- 'मोदी को हटाएंगे, ज्ञानेश कुमार को जमीन के अंदर से भी निकालकर लाएंगे'

रामलीला मैदान की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी जाएगा, जरूर जाएगा -जब आप मजबूती से लड़ेंगे. हम एक होकर लड़ेंगे, मोदी को हटाएंगे. संविधान को बचाएंगे.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 01 Nov 2026 04:02 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा जारी रखने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपने चेले को बिठाकर सबके वोट तोड़ने का काम कर रहे हैं. जब तक वो (ज्ञानेश कुमार) नहीं जाएगा, हम लड़ते रहेंगे.

उन्होंने कहा, ''ज्ञानेश को भगाएंगे मोदी जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. जमीन के अंदर भी गया है तो उसको उठाकर बाहर लाएंगे. इतनी ताकत हमारे युवाओं, महिलाओं के पास है.''

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खरगे ने साथ ही कहा कि मोदी जाएगा, जरूर जाएगा -जब आप मजबूती से लड़ेंगे. हम एक होकर लड़ेंगे, मोदी को हटाएंगे. संविधान को बचाएंगे.

उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चोरी की सरकार हैं.

ईडी के सहारे डराने की कोशिश- खरगे

खरगे ने गठबंधन के नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, ''नरेंद्र मोदी-शाह ने जिस तरह से जनता का वोट छीनने की कोशिश की, आज हम उसके खिलाफ यहां एकजुट हुए हैं.''

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''आप डराते हैं, ईडी को लगाते हैं, केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं. हमें डराने की कोशिश करते हैं. हम डरने वाले नहीं हैं. इंडिया गठबंधन के लोग डरने वाले नहीं हैं. लड़ने वाले लोग हैं. पीएम मोदी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं. वो लोगों के वोट छिनने की कोशिश करते हैं. वोट कौन देगा वो, वो चुन रहे हैं.'' 

सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ रामलीला मैदान की रैली में राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और कई अन्य दलों के नेता शामिल हैं.

रैली से पहले इन नेताओं ने मिंटो ब्रिज से रामलीला मैदान तक मार्च किया. बड़े नेता खुली बस में सवार दिखे. 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 01 Nov 2026 03:35 PM (IST)
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