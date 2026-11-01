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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा बयान, 'अगर प्रधानमंत्री बनना है तो...'

राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा बयान, 'अगर प्रधानमंत्री बनना है तो...'

अमित शाह ने रामलीला मैदान की रैली और मॉक पार्लियामेंट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने सिख दंगों का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस को घेरा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 01 Nov 2026 03:34 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आयोजित रामलीला मैदान की रैली और मॉक पार्लियामेंट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो ऐसे ही मॉक पार्लियामेंट करते रहिए. आपका नंबर नहीं लगने वाला है.'

अमित शाह रविवार को पंजाब के चंडीगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली को संबोधित कर रहे थे. 

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पंजाब में NDA सरकार बनाने की बात दोहराई

अमित शाह ने पंजाब में NDA की सरकार बनाने की बात दोहराई. उन्होंने कहा, 'पंजाब में चुनाव आने वाला है वहां पर भी NDA सरकार बनानी है. 1 नवंबर 1984 को सिख विरोधी दंगे हुए जिनमें हजारों सिखों को मार दिया गया. राजीव गांधी ने दंगों को लेकर कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. ऐसा कांग्रेस के नेताओं के अलावा कोई कर नहीं सकता. हमने दंगा करने वालों के केस दोबारा खुलवाये और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला. भारत ने ऐसे राज्य प्रेरित दंगे न कभी देखे थे और न कहीं देखेंगे.'

राहुल ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया: शाह

शाह ने कहा कि आज ही राजीव गांधी के पुत्र ने इन दंगों का जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए दिल्ली महारैली रखी है. मोहब्बत की दुकान से सिर्फ नफरत ही निकलेगी. आज के दिन कार्यक्रम करने के लिए विदेश से इनकी पार्टी को आर्डर मिला है.  आज की दिल्ली रैली से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है.
 
उन्होंने कहा, 'दिल्ली में पिछले तीन चुनाव में आपका अकॉउंट नहीं खुला है. मेरी बात लिख लीजिए आने वाले तीन सालों में आपका अकॉउंट नहीं खुलेगा. 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब और देश को ड्रग्स मुक्त बनाएंगे.

'राहुल संसद नहींं चलने देते'

शाह ने कहा, 'राहुल गांधी संसद नहीं चलने देते क्योंकि वे महिलाओं को आरक्षण नहीं दिलवाना चाहते. हम महिलाओं को आरक्षण दिलवाकर ही रहेगी. देश की जनता इन सब बातों को देख रही है. 2029 के चुनाव में सबका हिसाब हो जाएगा. कौन देश को सुरक्षित बना रहा है, कौन देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बना रहा है. देश की जनता सब देख रही है.  सबका हिसाब किताब देश की जनता 29 के चुनाव में कर देगी.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 01 Nov 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
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