'ज्ञानेश कुमार को जाना होगा', रामलीला मैदान से महुआ मोइत्रा का CEC पर निशाना

इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में रविवार (1 नवंबर 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान से रैली निकालने वाली है. ये रैली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर किया जा रहा है. इसके अलावा SIR के जरिए वोट चोरी करने के खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया है. इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि रामलीला में खुशनुमा माहौल है. हम सब एक सुर में कहते हैं कि ज्ञानेश को जाना होगा.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एकत्र होने के बाद विपक्षी नेता खुले वाहनों में सवार होकर कनॉट प्लेस पहुंचे. मार्च रामलीला मैदान तक जाने वाला है, जहां गठबंधन के नेता रैली को संबोधित करेंगे. इस रैली के जरिये विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाएंगे.

यह कार्यक्रम शनिवार को खरगे के आवास पर आयोजित प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ की कार्यवाही के एक दिन बाद हो रहा है. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कार्यवाही में खरगे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के आरोपों से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया.

Joyous mood- united we say - Gyanesh must go! https://t.co/rVHcknfJ9Z — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 1, 2026

दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू

रैली के मद्देनजर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू हैं. इंडिया गठबंधन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है. विपक्षी दलों का आरोप है कि इन प्रक्रियाओं के कारण मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है. इंडिया गठबंधन की रैली में कई बड़े नेता भाग ले रहे हैं. इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकाअर्जुन खरगे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए.