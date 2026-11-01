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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ज्ञानेश कुमार को जाना होगा', रामलीला मैदान से महुआ मोइत्रा का CEC पर निशाना

'ज्ञानेश कुमार को जाना होगा', रामलीला मैदान से महुआ मोइत्रा का CEC पर निशाना

INDIA गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा. विपक्षी दल SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 01 Nov 2026 03:40 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में रविवार (1 नवंबर 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान से रैली निकालने वाली है. ये रैली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर किया जा रहा है. इसके अलावा SIR के जरिए वोट चोरी करने के खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया है. इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि रामलीला में खुशनुमा माहौल है. हम सब एक सुर में कहते हैं कि ज्ञानेश को जाना होगा.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एकत्र होने के बाद विपक्षी नेता खुले वाहनों में सवार होकर कनॉट प्लेस पहुंचे.  मार्च रामलीला मैदान तक जाने वाला है, जहां गठबंधन के नेता रैली को संबोधित करेंगे. इस रैली के जरिये विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाएंगे.

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यह कार्यक्रम शनिवार को खरगे के आवास पर आयोजित प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ की कार्यवाही के एक दिन बाद हो रहा है. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कार्यवाही में खरगे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के आरोपों से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया.

दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू

रैली के मद्देनजर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू हैं. इंडिया गठबंधन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है. विपक्षी दलों का आरोप है कि इन प्रक्रियाओं के कारण मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.  निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है. इंडिया गठबंधन की रैली में कई बड़े नेता भाग ले रहे हैं. इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकाअर्जुन खरगे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 01 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Mahua Moitra INDIA SIR
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