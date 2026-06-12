तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार (12 जून) को पार्टी के बागी गुट पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'गद्दार' करार दिया. संविधान के प्रावधान का जिक्र कर कहा उन्होंने कहा, टीएमसी के पूर्व सांसदों को कानून की जानकारी नहीं है, वह अलग गुट नहीं बना सकते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'पूर्व टीएमसी के सांसदों कों कानून के बारे में पता नहीं है. संविधान के 91वां संशोधन (2003) में यह साफ किया जा चुका है कि कोई भी अलग गुट नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए सांसदों की संख्या मायने नहीं रखती है. मूल राजनीतिक दल के दो-तिहाई सदस्यों को किसी दूसरे दल में विलय करना होगा.' उन्होंने आगे कहा कि 'सभी 19 गद्दारों को इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा.'

Traitor TMC lawmakers don’t know law. Constitution 91st Amendment 2003 removed provision for split/ separate bloc. Number of MPs is irrelevant- 2/3 of original political party has to MERGE with another party. All 19 traitors need to resign & contest on BJP ticket. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 12, 2026

कलह और इस्तीफों से जूझ रही TMC

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस आंतरिक कलह और नेताओं के लगातार इस्तीफों से जूझ रही है. पार्टी के तीन राज्यसभा सांसद अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि लोकसभा में भी 19 सांसदों के बागी होने की खबरें हैं. शुक्रवार (12 जून) को बागी सांसदों के साइन वाली लिस्ट सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक इसे 18 मई को लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में भेजा गया था.

बागियों की लिस्ट में सायोनी का भी नाम

टीएमसी के बागियों की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम सायोनी घोष का है. उनको ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भरोसेमंद माना जाता है. सायोनी जादवपुर सीट से टीएमसी की सांसद हैं. अगर वह बागी गुट में शामिल होती हैं तो इसे टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा. इसके अलावा यूसुफ पठान और शताब्दी रॉय का नाम भी लिस्ट में शामिल है.

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19 बागी सांसदों में कौन-कौन?

1. काकोली घोष दस्तीदार

2. शताब्दी रॉय

3. बापी हलदर

4. डॉ शर्मिला सरकार

5. प्रसून बंद्योपाध्याय

6.जगदीश बर्मा बसुनिया

7. असित कुमार मल

8. अरूप चक्रवर्ती

9. रचना बनर्जी

10. सायोनी घोष

11. खलीलुर्रहमान

12. अबू ताहिर खान

13. यूसुफ़ पठान

14. मिताली बैग

15. माला रॉय

16. कालीपद सोरेन

17. दीपक अधिकारी

18. जून मालिया

19. पार्थ भौमिक

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