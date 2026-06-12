तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं. उन्होंने गुरुवार (11 जून 2026) पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से साफ कहा कि उन्हें अपने और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा. श्रीरामपुर से 4 बार के सांसद रह चुके कल्याण बनर्जी का बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी के भीतर पहले से ही कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी की चर्चा चल रही है. बताया जा रहा है कि 60 से अधिक विधायक और 19 लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली को लेकर असंतोष जता चुके हैं और उनके व्यवहार को पार्टी में बढ़ती नाराजगी का कारण मान रहे हैं.

कल्याण बनर्जी अपने बेबाक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और पहले भी कई बार खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं. हालांकि इस बार उनका बयान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय आया है जब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रही हैं.

ये भी पढ़ें: सायोनी घोष, यूसुफ पठान....TMC के बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने, और कौन-कौन?

डेरेक ओ'ब्रायन का बयान

कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने डेरेक ओ'ब्रायन से साफ शब्दों में कह दिया है कि ममता बनर्जी को फैसला करना होगा कि पार्टी में या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या फिर वे खुद. उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है और इसका नुकसान TMC को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि कोई तभी उनका नेता हो सकता है, जब वह त्रिपुरा या गोवा जैसे राज्यों में पार्टी को जीत दिलाए. पार्टी में हाल ही में नए महासचिव बनाए गए. डेरेक ओ'ब्रायन ने उनसे कहा कि वह ममता बनर्जी से बात करने के बाद जल्द ही उनसे चर्चा करेंगे.

कल्याण बनर्जी क्यों हुए नाराज

कल्याण बनर्जी का कहना है कि वह एक जरूरी केस देख रहे थे. उन्होंने बताया कि वह इस मामले पर काम कर रहे थे और बुधवार को भी उन्होंने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अचानक उन्हें बताया गया कि इस केस के लिए किसी दूसरे वकील को भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि वे मेरे साथ डस्टबिन जैसा बर्ताव नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि उनके पास 45 साल का अनुभव है और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जैसे उन्हें किसी काम का नहीं समझा जा रहा हो. उन्होंने कहा कि पूरे दिन इंतजार करने के बाद उन्हें पता चला कि पार्टी ने अयान भट्टाचार्य नाम के किसी अन्य व्यक्ति को भेजने का फैसला किया. जब उनसे पूछा गया कि क्या केवल यही कानूनी मामला उनकी नाराजगी का कारण है तो उन्होंने कहा कि समस्या सिर्फ एक केस की नहीं है बल्कि पार्टी के काम करने के पूरे तरीके में घमंड आ गया है और अब फैसला ममता बनर्जी को करना होगा.

ये भी पढ़ें: Hyderabad Actress Death: 'मांग पूरी नहीं की तो पब्लिक कर देंगे मटीरियल...', एक्ट्रेस की मौत से सनसनी! परिवार बोला- धमकियों से थी परेशान