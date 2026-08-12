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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकैबिनेट, गृह सचिव...6 अधिकारियों को सेवा विस्तार, रक्षा सचिव का होगा एक्सटेंशन?

कैबिनेट, गृह सचिव...6 अधिकारियों को सेवा विस्तार, रक्षा सचिव का होगा एक्सटेंशन?

केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन सहित कई प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल में एक-एक साल का विस्तार किया है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 12 Aug 2026 07:21 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने पिछले तीन महीनों के भीतर देश के टॉप 6 महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया है. यह सभी पद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल सामान्यतः फिक्स होता है. सरकार इससे संकेत देना चाहती है कि वह प्रमुख प्रमुख मंत्रालयों और जांच एजेंसियों के नेतृत्व में किसी भी तरह का अचानक बदलाव नहीं चाहती है.

किन-किन अधिकारियों को मिला एक्सटेंशन

1. कैबिनेट सचिव: देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर तैनात टी.वी. सोमनाथन का कार्यकाल अगस्त में बढ़ा दिया गया है. अब वे 2027 तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.
2. गृह सचिव: देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान संभाल रहे गोविंद मोहन भी अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे.
3. विदेश सचिव: विदेश नीति को स्थिरता देने के लिए विक्रम मिसरी का कार्यकाल जुलाई में एक साल के लिए बढ़ाया गया. अब वे जुलाई 2027 तक विदेश सचिव के रूप में कार्य करेंगे.
4. सीबीआई डायरेक्टर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के प्रमुख प्रवीण सूद को लगातार दूसरा सेवा विस्तार मिला है, जिसके बाद उनका कार्यकाल मई 2027 तक तय हो गया है.
5. ईडी निदेशक: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख राहुल नवीन का कार्यकाल भी एक साल के लिए बढ़ाकर अगस्त 2027 कर दिया गया है.
6. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष: देश के विशाल रेल नेटवर्क की अगुवाई कर रहे सतीश कुमार को भी लगातार दूसरा सेवा विस्तार मिला है और वे अब अगस्त 2027 तक पदभार संभालेंगे.

रक्षा सचिव के फैसले पर नजरे

एक तरफ केंद्र ने अधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले बढ़ा दिया, वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व डायरेक्टर को दो बार एक्सटेंशन देने के बाद जुलाई 2026 में महेश दीक्षित को आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया. सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या सरकार रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को भी सेवा विस्तार देगी. उनका मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर 2026 में समाप्त हो रहा है.

ये भी पढ़ें : CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 12 Aug 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Central Govt ED CBI
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