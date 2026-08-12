CM डीके शिवकुमार ने किया विभागों का बंटवारा, जमीर खान को मिला ये मंत्रालय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्नाटक सरकार में विभागों का बँटवारा, मुख्यमंत्री ने वित्त रखा।

ज़मीर खान को आवास, रामलिंगा रेड्डी को वन मंत्रालय मिला।

अन्य मंत्रियों को विविध विभाग, पोन्नन्ना राजनीतिक सचिव बने।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस सरकार में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के वित्त विभाग को अपने पास रखा है, जबकि जमीर अहमद खान को हाउसिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी है.

मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे कौन-कौन से विभाग?

राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वित्त, कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, खुफिया विभाग, सूचना, कानून, न्याय और मानवाधिकार, संसदीय कार्य और विधान और एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग को अपने पास रखेंगे. इसके अलावा, वे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कमिश्नरेट के साथ बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) और बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BMRDA) के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानीय शहरी निकायों के विभागों को भी नियंत्रित करेंगे.

किस मंत्री को मिली कौन से विभाग की जिम्मेदारी?

अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेड जमीर अहमद खान को हाउसिंग, रामलिंगा रेड्डी को वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग और लक्ष्मण सावदी को एग्रीकल्यर मार्केटिंग को छोड़कर सहकारिता विभाग सौंपा गया है.

इसके साथ, रुद्रप्पा मन्नप्पा लमानी को चीनी और कपड़ा विभाग, केएच मुनियप्पा को समाज कल्याण विभाग, रिजवान अरशद को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग, शिवराज तंगडगी को पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ कन्नड़ और संस्कृति विभाग, यूटी खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ के साथ स्वास्थय और परिवार कल्याण विभाग, टी. रघुमूर्ति को अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण विभाग और अजय सिंह को लघु सिंचाई के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसके अलावा, चेलुवरायस्वामी को बड़े और मध्यम सिंचाई विभाग, मधु बंगारप्पा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, बसवराज राय रेड्डी को उच्च शिक्षा विभाग, शिवालिंगे गौड़ा को आबकारी विभाग, पुट्टरंगा शेट्टी को पशुपालन और रेशम उत्पादन विभाग, विजयानंद काशप्पनावर को लघु उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग, संतोष लाड को श्रम और रोजगार विभाग, केएस बसवंथप्पा को मुजराई, मत्स्य पालन, बंदरगाह और इनलैंड वॉटर विभाग, एसएस मल्लिकार्जुन को माइन्स, भूविज्ञान और बागवानी विभाग, नरेंद्र स्वामी को कृषि विभाग, एचसी बालकृष्ण को नगर प्रशासन विभाग और बी. नागेंद्र को योजना और सांख्यिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है.

सिद्धारमैया के सलाहकार रह चुके पोन्नन्ना को कैबिनेट में मिली जगह

वहीं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पूर्व कानूनी सलाहकार रह चुके एएस पोन्नन्ना को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है. साथ ही, पोन्नन्ना को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है.

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