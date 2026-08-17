सीएम विजय का किसानों को तोहफा, लोन माफी का किया ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. 75,000 रुपये तक के सहकारी कृषि लोन की पूर्ण माफी की घोषणा की है. सीएम ने विधानसभा में सोमवार (17 अगस्त) को कहा कि 75 हजार से एक लाख रुपये तक के लोन पर आंशिक छूट मिलेगी. कुल मिलाकर 13.34 लाख किसानों को लोन माफी का लाभ मिलेगा.

सीएम विजय ने कहा कि कि कृषि राज्य की रीढ़ है और देश की समृद्धि किसानों के समर्थन पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद, उनकी सरकार ने अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है.