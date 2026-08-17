एयर इंडिया के दो पायलट ड्रग टेस्ट में फेल, टर्बुलेंस हादसे के बाद 400 की जांच

एयर इंडिया ग्रुप के पायलटों की ड्रग स्क्रीनिंग हो रही है. सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 300 से 400 पायलटों की शुरुआती जांच हुई है. जिसमें 2 पायलटों की रिपोर्ट ‘नॉन-नेगेटिव’ आई है. सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 300 से 400 पायलटों की शुरुआती जांच हुई है. जिसमें 2 पायलटों की रिपोर्ट ‘नॉन-नेगेटिव’ आई है.

कन्फर्मेटरी टेस्ट के नतीजे आना बाकी

अभी इसे पायलटों का टेस्ट फेल होना नहीं माना जाएगा. दोनों पायलटों के कन्फर्मेटरी टेस्ट के नतीजे अभी आने बाकी हैं. एयर इंडिया ग्रुप ने 13 अगस्त से अपने सभी पायलटों के लिए साइकोएक्टिव सब्सटेंस की स्क्रीनिंग करना शुरू किया है. सूत्रों के मुताबिक अभी तक किसी भी पायलट को टेस्ट में फेल घोषित नहीं किया गया है. अब नजर कन्फर्मेटरी टेस्ट की रिपोर्ट पर है.