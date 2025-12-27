महाराष्ट्र सरकार की अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF) ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एमडी ड्रग्स के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है. इस ऑपरेशन में बेंगलुरु स्थित एमडी ड्रग्स के तीन अवैध कारखानों को पूरी तरह नष्ट करते हुए 55 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त किया गया है.

ANTF चला रही नशा तस्करी विरोधी अभियान

वर्तमान में महाराष्ट्र में ANTF के 7 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं. लगातार नशा तस्करी विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं. 21 दिसंबर 2025 को एएनटीएफ के कोंकण पथक ने नवी मुंबई के वाशी गांव, पुणे–मुंबई महामार्ग के पास पुराने बस डिपो क्षेत्र में छापा मारकर अब्दुल कादर रशीद शेख को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 1 किलो 488 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई. इसकी कीमत 1 करोड़ 48 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई. इस मामले में वाशी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

जांच और तकनीकी विश्लेषण के दौरान यह सामने आया कि एमडी ड्रग्स का निर्माण करने वाला मुख्य आरोपी प्रशांत यल्लप्पा पाटील (निवासी बेलगांव) है. जांच में खुलासा हुआ कि एमडी ड्रग्स का उत्पादन बेंगलुरु के तीन अलग-अलग ठिकानों पर किया जा रहा था.

बेंगलुरु से पकड़ाए आरोपी राजस्थान के रहने वाले

पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर बेंगलुरु में अवैध ड्रग्स कारोबार चला रहे सूरज रमेश यादव और मालखान रामलाल बिश्नोई को हिरासत में लिया. यह दोनों राजस्थान के बताए जा रहे हैं. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बेंगलुरु के स्पंदना लेआउट कॉलोनी, एनजी गोलाहल्ली क्षेत्र में आर जे इवेंट नामक फैक्ट्री, तथा येरपनाहल्ली, कन्नूर इलाके में एक रिहायशी आरसीसी मकान में चल रहे एमडी ड्रग्स के कारखानों पर छापे मारे. इन तीनों स्थानों से 4 किलो 100 ग्राम ठोस एमडी, 17 किलो तरल एमडी, यानी कुल 21 किलो 400 ग्राम एमडी ड्रग्स, ड्रग्स बनाने की मशीनरी और विभिन्न केमिकल बरामद किए गए.

माल की कीमत 55 करोड़ रुपए आंकी गई

जब्त किए गए माल की कुल कीमत 55 करोड़ 88 लाख 90 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मौके पर ही तीनों एमडी ड्रग्स फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया. जांच में यह भी सामने आया है कि इन कारखानों में तैयार किया गया एमडी ड्रग्स भारत के कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था. इससे अर्जित धन से आरोपियों ने बेंगलुरु में बड़ी मात्रा में अचल संपत्तियां खरीदी थीं. अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पथक सक्रिय हैं.