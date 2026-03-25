हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु: पति के घर लौट रही थी महिला, वंदे भारत ट्रेन से कटकर हुई मौत, एक महीने पहले हुई थी शादी

तमिलनाडु: पति के घर लौट रही थी महिला, वंदे भारत ट्रेन से कटकर हुई मौत, एक महीने पहले हुई थी शादी

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में शादी के महज एक महीने बाद पति से विवाद के बाद मायके गई 25 साल की संध्या की पट्टाबिराम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के आवडी के पास पट्टाबिराम छत्रम इलाके में एक दिल दुखाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता की ट्रेन से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई. मृतका की पहचान 25 साल की संध्या के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, संध्या की शादी महज एक महीने पहले ही मुगप्पेर निवासी 28 साल के कार्तिक से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध था और परिवारों की सहमति से फरवरी महीने में उनकी शादी संपन्न हुई थी.

बताया जा रहा है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इस झगड़े के बाद संध्या गुस्से में अपने पिता प्रभु के घर, जो कि पट्टाबिराम में स्थित है. वहां चली गई थी. पिता प्रभु ने बेटी को समझाकर शांत किया और उसे फिर से उसके पति के घर भेजने का निर्णय लिया.

पति के घर जाते समय हुआ हादसा

इसी दौरान जब संध्या अपने पति के घर वापस जाने के लिए निकली तो वह पट्टाबिराम रेलवे स्टेशन पहुंची. वहां उसने रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की. इसी समय चेन्नई से कोयंबटूर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और संध्या उसकी चपेट में आ गई. इस दर्दनाक हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रेन हादसा या आत्महत्या?

घटना की सूचना मिलते ही आवडी रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चेन्नई के किलपौक सरकारी अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह एक हादसा था या फिर संध्या ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की. इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 25 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Tiruvallur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले किया गठबंधन, 20 रैलियों का ऐलान
हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले किया गठबंधन, 20 रैलियों का ऐलान
इंडिया
तमिलनाडु: पति के घर लौट रही थी महिला, वंदे भारत ट्रेन से कटकर हुई मौत, एक महीने पहले हुई थी शादी
तमिलनाडु: पति के घर लौट रही थी महिला, वंदे भारत ट्रेन से कटकर हुई मौत, एक महीने पहले हुई थी शादी
इंडिया
पत्नी से बदला लेने के लिए मासूम को उतारा मौत के घाट, पिता ने चीकू में जहर देकर 2 साल की बेटी को मारा
पत्नी से बदला लेने के लिए मासूम को उतारा मौत के घाट, पिता ने चीकू में जहर देकर 2 साल की बेटी को मारा
इंडिया
Gorkhaland Issue: गोरखालैंड मुद्दे पर केंद्र का लोकसभा में जवाब, वार्ताकार की नियुक्ति पर भूमिका की साफ, जानें क्या कहा?
गोरखालैंड मुद्दे पर केंद्र का लोकसभा में जवाब, वार्ताकार की नियुक्ति पर भूमिका की साफ, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
विश्व
Israel-US Iran War Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
क्रिकेट
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget