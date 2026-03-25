Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के आवडी के पास पट्टाबिराम छत्रम इलाके में एक दिल दुखाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता की ट्रेन से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई. मृतका की पहचान 25 साल की संध्या के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, संध्या की शादी महज एक महीने पहले ही मुगप्पेर निवासी 28 साल के कार्तिक से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध था और परिवारों की सहमति से फरवरी महीने में उनकी शादी संपन्न हुई थी.

बताया जा रहा है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इस झगड़े के बाद संध्या गुस्से में अपने पिता प्रभु के घर, जो कि पट्टाबिराम में स्थित है. वहां चली गई थी. पिता प्रभु ने बेटी को समझाकर शांत किया और उसे फिर से उसके पति के घर भेजने का निर्णय लिया.

पति के घर जाते समय हुआ हादसा

इसी दौरान जब संध्या अपने पति के घर वापस जाने के लिए निकली तो वह पट्टाबिराम रेलवे स्टेशन पहुंची. वहां उसने रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की. इसी समय चेन्नई से कोयंबटूर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और संध्या उसकी चपेट में आ गई. इस दर्दनाक हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रेन हादसा या आत्महत्या?

घटना की सूचना मिलते ही आवडी रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चेन्नई के किलपौक सरकारी अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह एक हादसा था या फिर संध्या ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की. इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है.