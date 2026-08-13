पश्चिम एशिया युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों हैं भारतीय नाविक?  कितनों की हुई मौत

ईरान के खिलाफ जारी अमेरिका-इज़राइल संघर्ष का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी पड़ रहा है. इस युद्ध का सबसे बड़ा असर उन समुद्री कर्मचारियों (Seafarers) पर दिखाई दे रहा है, जो दुनिया भर में माल ढुलाई का काम करते हैं.

इस संकट में सबसे अधिक प्रभावित भारतीय नाविक हुए हैं. इसकी वजह यह है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कार्यबल वाले देशों में शामिल है और बड़ी संख्या में भारतीय नाविक अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर तैनात हैं.

होर्मुज़ जलडमरूमध्य क्यों बना सबसे बड़ा खतरा?

होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 20 प्रतिशत कारोबार इसी रास्ते से होता है. 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से इस जलडमरूमध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र में कई बार व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, संघर्ष से जुड़ी घटनाओं में 16 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 10 समुद्री कर्मचारी शामिल हैं, जबकि 75 भारतीय घायल हुए हैं.

वहीं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (IMO) के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद से वाणिज्यिक जहाजों पर 46 हमले दर्ज किए गए हैं.

भारत दुनिया में समुद्री कर्मचारियों का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर

BIMCO-ICS Seafarer Workforce Report 2026 के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री कर्मचारी (Seafarer) सप्लायर बन चुका है.

-कुल भारतीय समुद्री कर्मचारी: 3,11,936

-वैश्विक हिस्सेदारी: 12.16%

-रैंक: दूसरा (फिलीपींस के बाद)





रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 1,40,718 अधिकारी (Officers) हैं, जो वैश्विक अधिकारी कार्यबल का 13.41% हैं. वहीं 1,71,218 रेटिंग्स (Ratings) यानी सहायक कर्मचारी, वैश्विक कार्यबल का 11.29% हिस्सा हैं.

भारतीय नाविक सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों?

भारत के बड़ी संख्या में नाविक दुनिया के लगभग हर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर काम करते हैं. यही वजह है कि जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग संघर्ष का केंद्र बनते हैं, तो सबसे अधिक भारतीय नाविक जोखिम में आ जाते हैं.

जुलाई 2026 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने जहाज मालिकों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक भारतीय नाविकों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात न किया जाए.

इसके बावजूद अगस्त 2026 तक करीब 15,000 भारतीय नाविक जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में मौजूद जहाजों पर फंसे होने की खबरें हैं.

पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हुई भारत की हिस्सेदारी

भारत का समुद्री कार्यबल तेजी से बढ़ा है. आंकड़ों में देखें तो 2015 में 5.2%, 2021 में 6% और 2026 में बढ़कर 12.16% यानी एक दशक में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी दोगुने से भी अधिक हो गई.





सरकार इसके पीछे समुद्री शिक्षा का विस्तार, आधुनिक प्रशिक्षण, डिजिटल सर्टिफिकेशन और STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) मानकों के बेहतर पालन को प्रमुख वजह मानती है. सरकार का लक्ष्य 'मिशन 20%' के तहत वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 20% तक पहुंचाना है.

भारतीय नाविकों की इतनी मांग क्यों?

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां भारतीय नाविकों को कई कारणों से प्राथमिकता देती हैं जैसे अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़, तकनीकी दक्षता, बहुराष्ट्रीय क्रू के साथ काम करने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण, अपेक्षाकृत कम लागत आदि.

BIMCO-ICS का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया को 1.13 लाख अतिरिक्त समुद्री अधिकारियों की जरूरत होगी. ऐसे में भारत की भूमिका और बढ़ सकती है.

क्या नाविक युद्ध क्षेत्र में जाने से मना कर सकते हैं?

हां, लेकिन यह उनके रोजगार अनुबंध (Employment Contract) और सामूहिक समझौते (Collective Bargaining Agreement) पर निर्भर करता है.

अंतरराष्ट्रीय समुद्री श्रम नियमों के तहत यदि किसी जहाज को घोषित युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है, तो समुद्री कर्मचारियों को कुछ परिस्थितियों में वहां जाने से इनकार करने और स्वदेश लौटने का अधिकार मिलता है.

हालांकि, व्यवहार में यह फैसला आसान नहीं होता. कई जूनियर कर्मचारी नौकरी छूटने के डर से मना नहीं कर पाते. वहीं परिवार की जिम्मेदारियां और लोन जैसी आर्थिक मजबूरियां भी इस फैसले को कठिन बना देती हैं.

युद्ध क्षेत्र में जाने पर क्या अतिरिक्त लाभ मिलते हैं?

जो समुद्री कर्मचारी युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकता है.

इनमें शामिल हैं—

-मूल वेतन के बराबर 100% वॉर-रिस्क बोनस

-मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर अतिरिक्त मुआवजा

-मेडिकल सहायता

-आपातकालीन निकासी (Evacuation)

-वॉर रिस्त इंश्योरेंस का लाभ





हादसे में मौत होने पर परिवार को क्या मिलता है?

रोजगार अनुबंध और बीमा के अलावा सरकार भी आर्थिक सहायता देती है. DG Shipping की Seafarers Welfare Fund Society के तहत युद्ध क्षेत्र में जान गंवाने वाले भारतीय नाविक के परिजनों को 10 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) दी जा सकती है.

इसके अलावा "भारतीय समुद्री कर्मचारी संघ" से जुड़े अधिकारियों के परिवार को 12 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है. वहीं राष्ट्रीय भारतीय समुद्री कर्मचारी संघ से जुड़े क्रू सदस्यों के परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. इसके अतिरिक्त जहाज के प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) बीमा के जरिए भी अलग से बीमा दावा किया जा सकता है.