अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मैसी आज से भारत के तीन दिवसीय दौरे हैं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सौरव गांगुली और शाहरुख खान सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैसी का स्वागत करेंगे. शाम को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मैसी की टीमें फ्रेंडली मैंच खेलेंगी. इस दौरान राहुल गांधी भी मैसी से मिलने स्पेशल फ्लाइट से पहुंचेंगे.

मैसी से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी

हैदराबाद में आज यानी 13 दिसंबर 2025 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी से मिलने आ रहे हैं. राहुल गांधी दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट से दोपहर करीब 2:15 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सीधे ताज फलकनुमा पैलेस होटल जाएंगे जहां मैसी से उनकी मुलाकात होगी.

एग्जिबिशन फुटबॉल मैच देखेंगे राहुल गांधी

मेसी भारत के GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए यहां आए हैं और कोलकाता से हैदराबाद पहुंच रहे हैं. शाम को राहुल गांधी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मेसी की टीम और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टीम के बीच होने वाले एग्जिबिशन फुटबॉल मैच को भी देखेंगे. इस मैच के लिए स्टेडियम में बड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और राचकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने बताया कि 3000 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे. राहुल गांधी रात में ही दिल्ली वापस लौट जाएंगे.

अल-सुबह कोलकाता पहुंचे मैसी

13 दिसंबर को सुबह 2:26 बजे मैसी अपने प्राइवेट गल्फस्ट्रीम V एयरक्राफ्ट से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किए थे. दिसंबर की ठंडी रात में हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे और मैसी का नाम चिल्ला रहे थे. अर्जेंटीना के झंडे लहराते हुए फैंस फोन से वीडियो बना रहे थे और गेट्स के बीच दौड़ लगा रहे थे. बच्चे कंधों पर चढ़े हुए थे और ड्रम की आवाज पूरे टर्मिनल में गूंज रही थी. एक फैन ने कहा कि यह जिंदगी का मौका है इसलिए रात भर नहीं सोएंगे और सुबह सीधे स्टेडियम जाएंगे.

हयात रेसीडेंसी होटल में ठहरे मैसी

मैसी का सिर्फ एयरपोर्ट स्टाफ ने थोड़ा सा दीदार किया क्योंकि टाइट सिक्योरिटी में उन्हें VIP एग्जिट से सीधे होटल ले जाया गया. सुबह करीब 3:30 बजे वह हयात रीजेंसी होटल पहुंचे जहां भी फैंस की भारी भीड़ इंतजार कर रही थी. होटल की लॉबी अर्जेंटीना सपोर्टर्स क्लब जैसी लग रही थी जहां नीले-सफेद जर्सी और स्कार्फ पहने फैंस जमा थे. कुछ फैंस विग पहने थे और स्ट्रीट वेंडर्स मैसी की नंबर 10 जर्सी बेच रहे थे.