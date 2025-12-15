एक हैंडशेक की कीमत 1 करोड़! मेसी के स्वागत में दिल्ली हाई अलर्ट, पीएम मोदी से होगी मुलाकात?

फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में शुमार और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान लियोनेल मेसी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं. उनके आगमन को लेकर राजधानी में हाई अलर्ट है. कड़ी सुरक्षा, वीआईपी मुलाकातें और बड़े आयोजनों के चलते दिल्ली में मेसी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है. मेसी का विमान सुबह 10:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके बाद पूरे दिन राजधानी में उनका व्यस्त कार्यक्रम रहेगा.

द लीला पैलेस में ठहरेंगे मेसी

लियोनेल मेसी और उनकी टीम चाणक्यपुरी स्थित द लीला पैलेस होटल में ठहरेंगे. होटल का एक पूरा फ्लोर सिर्फ मेसी और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के लिए आरक्षित किया गया है. अर्जेंटीना टीम को होटल की प्रेसिडेंशियल सुइट्स में ठहराया गया है, जिनका किराया 3.5 लाख से 7 लाख रुपये प्रति रात बताया जा रहा है. होटल स्टाफ को मेसी के ठहराव से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

एयरपोर्ट से होटल तक कड़ा सुरक्षा इंतजाम

एयरपोर्ट से द लीला पैलेस तक मेसी का सफर करीब 30 मिनट का होगा, लेकिन होटल के आसपास का इलाका पूरी तरह हाई-सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है. मेसी के पहले भारत दौरे के दौरान उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए इस बार सुरक्षा को अभेद्य किले जैसा बनाया गया है.

करोड़ों में ‘मीट एंड ग्रीट’

मेसी के लिए होटल में एक क्लोज्ड-डोर ‘मीट एंड ग्रीट’ कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें चुनिंदा कॉरपोरेट्स और वीआईपी मेहमान शामिल होंगे. एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि इस एक्सक्लूसिव मुलाकात के लिए कुछ कॉरपोरेट्स ने करीब 1 करोड़ रुपये तक खर्च किए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात

दिल्ली दौरे के दौरान लियोनेल मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, कई सांसदों और चुनिंदा भारतीय खेल सितारों से भी मिलेंगे, जिनमें क्रिकेटर, ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता शामिल हैं.

अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मुख्य कार्यक्रम

मेसी अरुण जेटली स्टेडियम का दौरा करेंगे, जहां फुटबॉल क्लिनिक आयोजित किया जाएगा. यहां वह कुछ भारतीय क्रिकेटरों से भी बातचीत करेंगे. इसी कार्यक्रम के दौरान मेसी मिनर्वा अकादमी की उन टीमों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने तीन यूथ ट्रॉफी जीती हैं.

पुराना किला में खास इवेंट

अरुण जेटली स्टेडियम के बाद मेसी पुराना किला जाएंगे, जहां एडिडास की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है. यहां मेसी भारतीय खेल जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरालंपिक जैवलिन गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन और ओलंपिक हाई जंप मेडलिस्ट निशाद कुमार शामिल हैं.

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

मेसी के दौरे को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. बहादुरशाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. दरीयागंज से बहादुरशाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.

इन सड़कों से बचने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और बहादुरशाह जफर मार्ग से बचने की अपील की है, क्योंकि इन इलाकों में भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है. अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियम तोड़ने पर वाहन टो किए जाएंगे और जुर्माना लगाया जाएगा. आम लोगों को मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

शाम को दिल्ली से रवाना होंगे मेसी

लियोनेल मेसी शाम करीब 6:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और रात लगभग 8:00 बजे भारत से विदा ले लेंगे. उनका यह छोटा लेकिन बेहद खास दिल्ली दौरा राजनीति, खेल और ग्लैमर का अनोखा संगम लेकर आया है.