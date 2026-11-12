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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तान की हताशा भरी हरकत', किश्तवाड़ में अधिकारियों के शव मिलने पर बोले ढिल्लों

'पाकिस्तान की हताशा भरी हरकत', किश्तवाड़ में अधिकारियों के शव मिलने पर बोले ढिल्लों

किश्तवाड़ में लापता हुए दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों के शव मिलने के मामले को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) केजेएस ढिल्लों ने कहा कि ये पाकिस्तान की हताशा भरी हरकत है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 04:00 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लापता हुए दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPOs) के शव मिलने के मामले को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) केजेएस ढिल्लों ने कहा कि मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की हताशा भरी हरकत है. उन्होेंने कहा कि आतंकियों ने जंगलों के पास 'सॉफ्ट टारगेट' को निशाना बनाया है, ताकि वे जंगलों में घुस सकें.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मोहाली में केजेएस ढिल्लों ने कहा कि आतंकियों ने किसी मजबूत सुरक्षा चौकी पर हमला नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और वो वे सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी मामलों को समय रहते सुलझा लिया जाए. ढिल्लों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये इक्का-दुक्का घटनाएं हैं और पाकिस्तान की हताशा भरी हरकतें हैं.

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दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के शव मिले
किश्तवाड़ में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के शव दच्छन इलाके से बरामद किए गए हैं. अपहरण और हत्या में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. SPOs के शव के पास से उनके हथियार बरामद नहीं हुए हैं. जिले के ऊपरी इलाकों में सेना ने तलाशी और घेराबंदी अभियान तेज कर दिया है. 

घेराबंदी में जुटी सेना और SOG
सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और केंद्रीय बलों की टीमें तलाशी में जुटी हैं. बुधवार को किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके के ऊंचे पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से दोनों पुलिस अफसर लापता हुए थे. उनकी तलाशी के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया था. अधिकारियों ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए जंगली इलाकों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर ड्रोन और स्निफर कुत्तों से लैस तलाशी अभियान चलाया. 

किश्तवाड़ में अपहरण और हत्या की वारदात में शामिल आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार (12 नवंबर) को तलाशी के दौरान दच्छन के जंगलों से दोनों SPOS के शव बरामद किए गए. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 12 Nov 2026 04:00 PM (IST)
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