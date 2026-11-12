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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबॉर्डर के नजदीक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

बॉर्डर के नजदीक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध ड्रोन बरामद किया है. बीएसएफ को तलाशी अभियान के दौरान सुबह लगभग 08:30 बजे खेतों से एक 'DJI मैट्रिस 300' (DJI Matric 300) ड्रोन मिला है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 12 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध ड्रोन बरामद किया है. सुरक्षाबलों ने बताया कि गुरुवार (12 नवंबर) देर रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की 101 बटालियन को BOP लालफमकिमा इलाके (AOR) में FDP 57 और 58 के ऊपर एक संदिग्ध ड्रोन मंडराता हुआ दिखा. 

ड्रोन में नीली और लाल बत्तियां जल-बुझ रही थीं. गुरुवार की रात लगभग (00:07 बजे) ADS नंदपुर को इसकी सूचना दी गई. हालांकि ADS ने बताया कि वहां कोई ड्रोन गतिविधि नहीं दिखी. सुबह लगभग 07:30 बजे BSF ने BOP लालफमकिमा के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया. 

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खेतों से एक DJI मैट्रिस 300 ड्रोन बरामद 
बीएसएफ को तलाशी अभियान के दौरान सुबह लगभग 08:30 बजे खेतों से एक 'DJI मैट्रिस 300' (DJI Matric 300) ड्रोन मिला, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से लगभग 700-800 मीटर अंदर था. इसके बाद बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में लिया.बरामद ड्रोन को आगे की जांच के लिए सुबह लगभग 09:00 बजे फ्रंटियर मुख्यालय पालौरा भेज दिया गया है. 

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास मिला ड्रोन
अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये ड्रोन यहां तक कैसे पहुंचा और इसे भेजने के पीछे क्या मकसद था. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल में जुटी हैं. कि ये ड्रोन कहां से उड़ा था और किस रास्ते से यहां तक आ पहुंचा. इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था, इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

बता दें कि इससे पहले भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित चक मियां गांव के पास भी एक संदिग्ध ड्रोन मिला था. बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ के साथ हथियारों और अवैध सामान की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा बल पहले से ही निगरानी कर रहे हैं. ऐसे में इस इलाके में संदिग्ध ड्रोन का मिलना सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल कर रही हैं.

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Published at : 12 Nov 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Pakistani Drone BSF Jammu
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