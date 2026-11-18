तेलंगाना के निवासी हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि चक्रवात 'अकवान' के कारण इस महीने की 20 तारीख को 21 जिलों में भीषण आंधी-तूफान और भारी बारिश होने की आशंका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन संभावित व्यवधानों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रहा है.

इस मौसम प्रणाली के कारण लगातार भारी बारिश होने और बार-बार बिजली कड़कने की संभावना है. जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. राज्य के निचले और संवेदनशील इलाकों के लिए यह एक गंभीर खतरा है. अधिकारी चक्रवात की दिशा और उसकी बढ़ती ताकत पर लगातार नजर रख रहे हैं.

बढ़ रही स्पीड

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर पिछले 06 घंटों में 03 kmph की स्पीड से बहुत धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और एक गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल गया. आज 18 नवंबर, 2026 को 0530 बजे IST पर उसी क्षेत्र में, लैटिट्यूड 12.7°N और लॉन्गिट्यूड 85.5°E के पास, चेन्नई (तमिलनाडु) से लगभग 580 km पूर्व में, त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से 650 km उत्तर-पूर्व में, मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 610 km दक्षिण-पूर्व में, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 610 km दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था.

Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over central parts of South and adjoining Westcentral Bay of Bengal [Cyclone Alert for Andhra Pradesh and adjoining South Odisha coasts—Orange Message]* The Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over central parts of South and adjoining Westcentral Bay of Bengal moved very slowly north-northwestwards with the speed of 03 kmph during past 06 hours, intensified into a severe cyclonic storm and lay centered at 0530 hours IST of today, the 18th November, 2026 over the same region, near Latitude 12.7°N and Longitude 85.5°E, about 580 km east of Chennai (Tamil Nadu), 650 km northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 610 km southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 610 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 730 km south of Gopalpur (Odisha). Continuing to move north-northwestward, it is likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Nellore and Visakhapatnam, around noon of 20th November, 2026 as a severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 100-110 kmph gusting to 120 kmph. Se — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026

गोपालपुर (ओडिशा) से 730 km दक्षिण में. उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके 20 नवंबर की दोपहर के आसपास एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करने की संभावना है, जिसकी अधिकतम लगातार हवा की गति 100-110 kmph होगी, जो बढ़कर 120 kmph हो सकती है.

ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया

मौसम विभाग ने कई संवेदनशील जिलों जैसे खम्मम, भद्राद्री कोठागुडेम और मुलुगु के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसके अलावा, नलगोंडा, जनगांव, यादद्री भुवनगिरी, वारंगल और हनुमाकोंडा के लिए 'येलो अलर्ट' घोषित किया गया है जो इस मौसम संबंधी संकट के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है. भारी बारिश के साथ-साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे चक्रवात की गंभीरता और बढ़ जाएगी और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की चिंता भी पैदा हो गई है.

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. प्रभावित जिलों के निवासियों से अपील की गई है कि वे घर के अंदर ही रहें और तूफान के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. तेज हवाओं के कारण शहरों में जलभराव, पेड़ों के उखड़ने या बिजली गुल होने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें (Emergency Response Teams) पूरी तरह तैयार हैं. प्रशासन ने विशेष रूप से निचले इलाकों और जलभराव या अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

तेलंगाना के अलावा, यह मौसम प्रणाली तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ सकती है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल से तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है. प्रशासन चक्रवात के असर को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है और स्थानीय एजेंसियों तथा राहत टीमों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके. जैसे-जैसे तूफान करीब आ रहा है, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम संबंधी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें और इस गंभीर तथा अनिश्चित मौसम की स्थिति से सुरक्षित निकलने के लिए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें. जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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