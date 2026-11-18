कारगिल की पहाड़ियों से लेकर यूक्रेन के मैदानों तक, आर्टिलरी हमेशा से युद्ध का 'किंग' रहा है. अब भारतीय सेना इसे अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है. सेना की योजना सिर्फ नई तोपें खरीदने की नहीं, बल्कि ऐसे हथियार और गोले विकसित करने की है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार कर सकें. इसका मतलब है कि दुश्मन के रियर कमांड, हवाई रक्षा प्रणालियां और हथियार डिपो अब सुरक्षित नहीं रहेंगे.

यह पूरा खाका फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान (FARP) के तहत तैयार किया जा रहा है, जो कारगिल युद्ध के बाद बना था और अब अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है...

सबसे बड़ा हथियार: 'पंखों वाले' रैमजेट गोले

इस पूरी योजना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है रैमजेट इंजन वाले 155 मिमी आर्टिलरी शेल. आम तोप के गोले 40-45 किमी तक ही मार कर पाते हैं. IIT मद्रास और DRDO के सहयोग से विकसित ये नए गोले रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो एक एयर-ब्रीदिंग इंजन है. यह गोले को हवा से ऑक्सीजन लेकर आगे धकेलता है, जिससे इसकी रेंज 100 किमी से भी ज्यादा हो जाती है.

यह कैसे काम करता है?

आम गोले की रेंज बढ़ाने के लिए ज्यादा बारूद डालना पड़ता है, जिससे तोप का बैरल खराब होता है. रैमजेट तकनीक में गोला अपनी उड़ान के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेता है और आगे बढ़ता रहता है.

भारत इस तकनीक को तैनात करने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है. शुरुआती रेंज 60-80 किमी बताई जा रही है, लेकिन भविष्य के वर्जन 100 किमी से भी ज्यादा तक मार कर सकेंगे.

सबसे बड़ी बात यह है कि यह तकनीक सेना की मौजूदा सभी 155 मिमी तोपों (जैसे ATAGS, धनुष, M777) के साथ ही काम करेगी, यानी नई तोप खरीदने की जरूरत नहीं होगी.

अब गोले सिर्फ मारते नहीं, 'उड़ते' भी हैं

रैमजेट के अलावा सेना एक और क्रांतिकारी तकनीक गन-लॉन्च्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन पर काम कर रही है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा गोला है जिसे तोप से दागा जाएगा, लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले यह अपने पंख फैला लेगा और एक छोटे ड्रोन की तरह उड़ने लगेगा.

यह 40 से 100 किमी की रेंज में दुश्मन के ऊपर मंडरा सकता है, निगरानी कर सकता है और सही मौका मिलने पर सटीक हमला कर सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे दागने के लिए अलग से किसी लॉन्चर की जरूरत नहीं पड़ती है. इसकी तेज रफ्तार इसे दुश्मन की हवाई रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से बचाने में मदद करती है.

रॉकेट आर्टिलरी: पिनाका से सूर्यास्त्र तक

तोपों के अलावा, सेना की रॉकेट आर्टिलरी भी तेजी से मजबूत हो रही है. स्वदेशी पिनाका सिस्टम अब 120 किमी तक मार करने में सक्षम हो गया है. 14 नवंबर 2026 को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में 120 किमी रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR-120) का सफल परीक्षण किया. सेना की योजना कुल 22 पिनाका रेजिमेंट तैयार करने की है.

लेकिन सबसे बड़ा कदम है सूर्यास्त्र. जनवरी 2026 में सेना ने NIBE लिमिटेड के साथ 293 करोड़ रुपए का करार किया, जो इजरायली तकनीक पर आधारित है. यह भारत का पहला यूनिवर्सल मल्टी-कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जो एक ही प्लेटफॉर्म से 150 किमी और 300 किमी रेंज के रॉकेट दाग सकता है.

मई 2026 में इसके परीक्षण में 150 किमी वाले वर्जन ने 1.5 मीटर और 300 किमी वाले वर्जन ने 2 मीटर की सटीकता (CEP) हासिल की. यानी 300 किमी दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर को भी सटीक निशाना बनाया जा सकता है.

पुरानी तोपों का कायाकल्प बदलेगा

इन नई तकनीकों के साथ-साथ सेना अपनी मौजूदा तोपों को भी अपग्रेड कर रही है. K9 वज्र सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर की 100 और बाद में 300 से ज्यादा और खरीदने की योजना है, जिससे कुल संख्या 500 से पार हो जाएगी. एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) स्वदेशी तोप है, जो 155 मिमी कैलिबर की है.

बोफोर्स का उन्नत संस्करण धनुष तोप 38 किमी तक मार कर सकती है. इसके अलावा M777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर भी सेना के पास है, जिसे चिनूक हेलीकॉप्टर से पहाड़ों तक ले जाया जा सकता है.

'शक्तिबान' कॉन्सेप्ट की नई सोच

सिर्फ हथियार नहीं, सेना अपनी संरचना भी बदल रही है. शक्तिबान नाम का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसके तहत आर्टिलरी रेजिमेंट्स को ड्रोन, निगरानी प्रणालियों और लॉइटरिंग म्यूनिशन के साथ एकीकृत किया जाएगा.

आधुनिक आर्टिलरी अब सिर्फ तोपों तक सीमित नहीं है. यह ड्रोन, रॉकेट, तोप और मिसाइलों का एक नेटवर्क है, जो आपस में जुड़ा हुआ है. ड्रोन टारगेट खोजेंगे, तोपें और रॉकेट सटीक हमला करेंगे और पूरा सिस्टम एक साथ काम करेगा.

दुश्मन के लिए 'छिपने की जगह नहीं'

भारतीय सेना की यह अगली पीढ़ी की आर्टिलरी योजना सिर्फ ताकत बढ़ाने का नहीं, बल्कि युद्ध का तरीका बदलने का है. रैमजेट गोले, पंखों वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन, 300 किमी रेंज के सूर्यास्त्र रॉकेट और 120 किमी के पिनाका मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें दुश्मन के लिए यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि हमला कहां से और कब होगा.

सेना के जानकार कहते हैं, आधुनिक आर्टिलरी के साथ युद्ध के मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं बची है. यह योजना अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी दिशा साफ है कि भारत एक ऐसी आर्टिलरी शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, जो दूर से ही युद्ध का रुख तय कर सके.