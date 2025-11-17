Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

लालू यादव परिवार के बहुत ही करीबी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और उनके पारिवारिक केस के एडवाइजर संजय सिंह यादव ने परिवार और पार्टी को लेकर खुलासा किया है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में अनुशासनहीनता पर संजय सिंह यादव ने तल्ख टिप्पणी करते हुए लालू–राबड़ी से हस्तक्षेप की मांग की है.

राजद के वरिष्ठ नेता एवं राजद राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय सिंह यादव ने पार्टी के अंदर बढ़ते मतभेदों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन और परिवार दोनों के हित में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए.

तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य पर लगाए आरोप

संजय सिंह यादव ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के हालिया बयान एवं गतिविधियां राजद की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है, लेकिन कुछ नेताओं के अनियंत्रित वक्तव्य और विवादित आचरण से संगठन कमजोर हो रहा है और यादव परिवार की सार्वजनिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो रही है.

तेजस्वी यादव को बताया अहंकारी

तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए संजय सिंह यादव ने कहा कि उनके अहंकारपूर्ण रवैये के कारण न तो पार्टी संभल पा रही है और न ही परिवार की एकजुटता कायम रह पा रही है. उन्होंने मांग की है कि लालू प्रसाद यादव स्वयं हस्तक्षेप कर रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार की मुख्यधारा में वापस लाएं.

लालू-राबड़ी से स्थिति संभालने की अपील

संजय सिंह यादव ने कहा कि पार्टी में जयचंद जैसे लोग एक्टिव हैं, जो अंदर ही अंदर संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो इसका दुष्परिणाम आगामी दिनों में पार्टी को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि लालू–राबड़ी स्थिति का संज्ञान लेकर राजद की एकजुटता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.

