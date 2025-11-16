जिन सीटों पर महागठबंधन में आखिर तक चली खींचतान, उन सभी सीटों पर NDA ने लहाराया परचम

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे. महागठबंधन ने जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की थी, उन सीटों पर NDA को सीधा फायदा पहुंचा, जो नतीजों में साफ दिखाई भी दे रहा है. बिहार की 11 ऐसी सीटें, जहां इस तरह का नजारा देखने को मिला. इन सभी सीटों पर जीत एनडीए प्रत्याशियों की छोली में गिरी.

महागठबंधन ने जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की थी, उनमें राजापाकड़, बेलदौर, कहलगांव, चैनपुर, सुल्तानगंज, सिकंदरा, नरकटियागंज, करहगर, वैशाली, बिहारशरीफ, बछवाड़ा सीट शामिल हैं. यहां महागठबंधन के उम्मीदवारों में टक्कर थी, लेकिन फायदा NDA उठा ले गई. सभी सीटों पर NDA के उम्मीदवारों ने बाजी मार ली. इससे सीधे तौर पर MGB को इन 11 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा.

JDU, BJP और HAM ने जीती सीटें

NDA की सहयोगी पार्टी पर नजर डालें तो तीन सीटें हैं, जहां बीजेपी ने जीत हासिल की और सात सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपना परचम लहराया. इनमें वैशाली, बेलदौर, सुल्तानगंज, कहलगांव, राजापाकड़, चैनपुर और करहगर सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की. इनके अलावा बिहार शरीफ, नरकटियागंज और बछवाड़ा में बीजेपी ने अपना झंडा लहराया, वहीं एक सीट सिकंदरा पर हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा ने जीत हासिल की.

किस सीट पर कितने अंतर से जीते NDA उम्मीदवार