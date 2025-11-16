हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजिन सीटों पर महागठबंधन में आखिर तक चली खींचतान, उन सभी सीटों पर NDA ने लहाराया परचम

जिन सीटों पर महागठबंधन में आखिर तक चली खींचतान, उन सभी सीटों पर NDA ने लहाराया परचम

जिन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच फ्रेंडली फाइट हुई, उन सीटों पर NDA को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा है. महागठबंधन की आपसी लड़ाई NDA को फायदा दे गई. इन सभी सीटों पर NDA ने जीत हासिल की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Nov 2025 06:32 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे. महागठबंधन ने जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की थी, उन सीटों पर NDA को सीधा फायदा पहुंचा, जो नतीजों में साफ दिखाई भी दे रहा है. बिहार की 11 ऐसी सीटें, जहां इस तरह का नजारा देखने को मिला. इन सभी सीटों पर जीत एनडीए प्रत्याशियों की छोली में गिरी. 

महागठबंधन ने जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की थी, उनमें राजापाकड़, बेलदौर, कहलगांव, चैनपुर, सुल्तानगंज, सिकंदरा, नरकटियागंज, करहगर, वैशाली, बिहारशरीफ, बछवाड़ा सीट शामिल हैं. यहां महागठबंधन के उम्मीदवारों में टक्कर थी, लेकिन फायदा NDA उठा ले गई. सभी सीटों पर NDA के उम्मीदवारों ने बाजी मार ली. इससे सीधे तौर पर MGB को इन 11 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा.  

JDU, BJP और HAM ने जीती सीटें

NDA की सहयोगी पार्टी पर नजर डालें तो तीन सीटें हैं, जहां बीजेपी ने जीत हासिल की और सात सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपना परचम लहराया. इनमें वैशाली, बेलदौर, सुल्तानगंज, कहलगांव, राजापाकड़, चैनपुर और करहगर सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की. इनके अलावा बिहार शरीफ, नरकटियागंज और बछवाड़ा में बीजेपी ने अपना झंडा लहराया, वहीं एक सीट सिकंदरा पर हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा ने जीत हासिल की. 

किस सीट पर कितने अंतर से जीते NDA उम्मीदवार

  • बिहार शरीफ सीट पर कांग्रेस के उमैद खान और भाकपा के शिव कुमार यादव आमने सामने थे. इस सीट पर भाजपा के सुनील कुमार ने 29168 वोटों के अंतर से चुनाव जीता. 
  • बछवाड़ा में कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीब दास, भाकपा के अवधेश राय चुनाव लड़ रहे थे. इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मेहता ने 15841 वोटों के अंतर से चुनाव जीता. 
  • नरकटियागंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार, आरजेडी से दीपक यादव चुनाव लड़ रहे थे. यहां बीजेपी के संजय कुमार ने चुनाव जीता. यह चुनाव उन्होंने 26458 वोटों के अंतर से जीता. 
  • सिकंदरा सीट, जो सुरक्षित सीट रही है. उस पर आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी चुनाव लड़ रहे थे. इस सीट पर प्रफुल्ल कुमार मांझी ने 23907 वोट से चुनाव जीता. 
  • वैशाली सीट पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने थे. इस सीट पर जदयू के सिद्धार्थ पटेल जीते. उन्होंने 32590 वोट के अंटर से जीत हासिल की. उन्होंने आरजेडी के अजयकुमार को हराया. कांग्रेस उम्मीदवार संजीव सिंह तीसरे नंबर पर रहे. 
  • राजापकड़ सीट पर महागठबंधन के कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मोहित पासवान और कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी चुनाव लड़ रहीं थी. इस सीट पर जदयू के महेंद्र राम 48,189 वोट के अंतर से चुनाव जीते.
  • बेलदौर सीट पर महागठबंधन से कांग्रेस के मिथिलेष कुमार निषाद, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी की तनीषा भारती आमने सामने थे. इस सीट पर जदयू के पन्ना सिंह पटेल चुनाव जीते. उन्होंने यह चुनाव 35175 मतों से जीता.
  • कहलगांव में कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाह और राजद की रजनीश भारती चुनाव लड़ रहे थे. इस सीट पर जदयू के शुभानंद मुकेश ने चुनाव जीता. यह चुनाव उन्होंने 50112 वोट के अंतर से चुनाव जीता.
  • सुल्तानगंज सीट पर कांग्रेस के ललन कुमार, राजद के चंदन सिन्हा के बीच चुनाव हुआ. इसमें जदयू के विधायक ललित नारायण मंडल ने 31196 वोट के अंतर से चुनाव जीता. 
  • चैनपुर से महागठबंधन की वीआईपी पार्टी के टिकट पर बाल गोविन्द बिन्द, राजद से बृजकिशोर बिन्द चुनाव लड़ रहे थे. इस सीट पर जदयू के जमा खां ने चुनाव जीता. उन्होंने यह चुनाव 6877 वोट के अंतर से चुनाव जीता. 
  • करहगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्रा, भाकपा के महेंद्र प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे. इस चुनाव में वशिष्ठ सिंह ने जीत हासिल की. उन्होंने यह चुनाव 35676 वोटों के अंतर से जीता. 
Published at : 16 Nov 2025 06:29 PM (IST)
