हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों ने भीड़ को उकसाया', लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय ने क्या बताया?

'सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों ने भीड़ को उकसाया', लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय ने क्या बताया?

Ladakh Violence: लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को गृह मंत्रालय ने राजनीति से प्रेरित बताया. बयान में कहा गया कि हालात बेकाबू होने पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार (24 सितंबर 2025) हिंसक प्रदर्शन हुआ. गुस्साई भीड़ ने CRPF की गाड़ी, पुलिस वैन और कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया. इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है. इसमें बताया गया कि समाजसेवी सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 से छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू किया था.

प्रदर्शनकारियों की मांग को लेकर पहले से बनी है समिति

सरकार ने साफ किया कि इस मुद्दे पर पहले से ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) और उपसमिति के माध्यम से लेह की एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कई दौर की औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों का सिलसिला जारी है. इसी संवाद प्रक्रिया से महत्वपूर्ण नतीजे भी सामने आए हैं, जैसे लद्दाख के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करना, परिषदों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देना और भोटी और पुरगी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करना. इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है.

हिंसक विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने बताया कि कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित लोग इस संवाद प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. सोनम वांगचुक की ओर से उठाए गए मुद्दे HPC की चर्चा का हिस्सा हैं फिर भी उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और लोगों को उकसाने के लिए अरब स्प्रिंग और नेपाल की जनरेशन-Z आंदोलनों जैसे उदाहरण दिए.

आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने बताया, "24 सितंबर को सुबह लगभग 11:30 बजे भूख हड़ताल स्थल से निकली भीड़ ने एक राजनीतिक दल के दफ्तर और सीईसी लेह के सरकारी दफ्तर पर हमला किया, जिसमें आगजनी की गई. भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए पुलिस वाहन को भी जला दिया, जिसमें 30 से अधिक पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी घायल हो गए. हालात बेकाबू होने पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्यवश कुछ हताहत भी हुए. हालांकि दोपहर 4 बजे तक स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया."

'सोनम वांगचुक के बयान ने भीड़ को उकसाया'

सरकार ने साफ किया है कि यह हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से प्रेरित थी. खास बात यह रही कि इन घटनाओं के बीच उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी. सरकार ने दोहराया कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वह प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें :  CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 24 Sep 2025 10:42 PM (IST)
Tags :
Leh Sonam Wangchuk LADAKH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
ओटीटी
Bigg Boss 19: राशन के लिए अशनूर से भिड़ी फरहाना, कुनिका को कहा- 'बकवास बंद कर'
बिग बॉस 19: राशन के लिए अशनूर से भिड़ी फरहाना, कुनिका को कहा- 'बकवास बंद कर'
क्रिकेट
IND vs BAN: भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
ओटीटी
Bigg Boss 19: राशन के लिए अशनूर से भिड़ी फरहाना, कुनिका को कहा- 'बकवास बंद कर'
बिग बॉस 19: राशन के लिए अशनूर से भिड़ी फरहाना, कुनिका को कहा- 'बकवास बंद कर'
क्रिकेट
IND vs BAN: भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
"तड़पाओगे तड़पा लो" गाने पर नन्हें बच्चों ने किया जोरदार डांस! यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल- वीडियो वायरल
हेल्थ
WHO Warns of Rising Hypertension Cases: दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
शिक्षा
CBSE ने किया 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट का ऐलान, इस बार 2 हिस्सों में होंगी परीक्षाएं
CBSE ने किया 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट का ऐलान, इस बार 2 हिस्सों में होंगी परीक्षाएं
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget