हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रशांत महासागर में नेविगेशन चीन के खिलाफ नहीं, राजनाथ ने किया साफ तो मलेशिया-फिलीपींस ने भारत को बताया महाशक्ति

प्रशांत महासागर में नेविगेशन चीन के खिलाफ नहीं, राजनाथ ने किया साफ तो मलेशिया-फिलीपींस ने भारत को बताया महाशक्ति

कुआलालंपुर में तीन दिवसीय (30 अक्टूबर-1 नवंबर) आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग (एडीडीएम)-प्लस का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें शामिल मलेशिया, फिलीपींस और कई अन्य देशों ने भारत की तारीफ की.

By : नीरज राजपूत | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 01 Nov 2025 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

मलेशिया में चीन के डिफेंस मिनिस्टर की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि प्रशांत महासागर में नेविगेशन या फिर आसमान में उड़ान, किसी देश (चीन) के विरोध में नहीं, बल्कि क्षेत्र के देशों के साझा हित में है. राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि रूल ऑफ लॉ या फिर समंदर से जुड़े UN कानूनों पर जोर देना भी किसी देश के खिलाफ नहीं है.

प्रशांत महासागर के साउथ चाइना सी में चीनी नौसेना, फिलीपींस, वियतनाम और दूसरे आसियान देशों के जहाज के आने का विरोध करती है. यहां तक कि अमेरिका या फिर किसी दूसरे देश के जंगी जहाज या फिर आसमान में विमानों की उड़ान पर भी चीन के नथुने फूल जाते हैं. ऐसे में राजनाथ सिंह का बयान बेहद अहम हो जाता है.

कुआलालंपुर में तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन

खास बात ये है कि जिस वक्त मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में राजनाथ ने ये दमदार संबोधन किया, चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन्ग जून करीब बैठे थे. चीन भी एडीएमएम-प्लस संगठन का सदस्य देश है. कुआलालंपुर में इन दिनों तीन दिवसीय (30 अक्टूबर-1 नवंबर) आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग (एडीडीएम)-प्लस का शिखर सम्मेलन चल रहा है. 

एडीएमएम-प्लस, आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) और इसके आठ संवाद साझेदारों (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक अहम मंच है.


प्रशांत महासागर में नेविगेशन चीन के खिलाफ नहीं, राजनाथ ने किया साफ तो मलेशिया-फिलीपींस ने भारत को बताया महाशक्ति

राजनाथ सिंह ने कही ये बात

सम्मेलन के आखिरी दिन राजनाथ सिंह ने एडीएमएम-प्लस के 15 वर्ष पूरे होने और भविष्य की राह पर अपना संबोधन दिया. इस दौरान अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ सहित एडीएमएम-प्लस देशों के सभी रक्षा मंत्री मौजूद थे. एडीएमएम-प्लस की अध्यक्षता के लिए मलेशिया को बधाई देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा में सभी देशों की भागीदारी इस बात को सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय (वर्ल्ड) ऑर्डर में सभी छोटे-बड़े देशों की भूमिका है और उसका फायदा सभी को मिलना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट-ईस्ट और महासागर (म्युचअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रिजन्स) को विस्तार से समझाते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि जल्द ही भारत और आसियान देशों की सेनाओं की एक साझा मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स-18 का भी जिक्र किया.


प्रशांत महासागर में नेविगेशन चीन के खिलाफ नहीं, राजनाथ ने किया साफ तो मलेशिया-फिलीपींस ने भारत को बताया महाशक्ति

मलेशिया ने भारत को बताया महाशक्ति

एडीएमएम अध्यक्ष के रूप में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालेद ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया और भारत को एक महाशक्ति बताया. दातो ने कहा कि साइबर और डिजिटल रक्षा के साथ-साथ रक्षा उद्योग एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करके आसियान को एक समुदाय के रूप में लाभ होगा. उन्होंने एक आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग और तकनीकी अनुसंधान प्रणाली स्थापित करने की भारत की क्षमता की सराहना की, जिससे आसियान के सदस्य देशों को लाभ हो सकता है.


प्रशांत महासागर में नेविगेशन चीन के खिलाफ नहीं, राजनाथ ने किया साफ तो मलेशिया-फिलीपींस ने भारत को बताया महाशक्ति

अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए रखने के लिए भारत की तारीफ

फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने भी एक महाशक्ति होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद के प्रति भारत के सम्मान की सराहना की. फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि-पत्र का पालन करके, भारत ने क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है.

कंबोडिया के रक्षा मंत्री ने भी मलेशिया और फिलीपींस की भावनाओं को दोहराते हुए भारत के उदय की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और सैन्य चिकित्सा में प्रशिक्षण में इसके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया.

ये भी पढ़ें:- सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी मामले में पूर्व कार्यकारी अधिकारी गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 01 Nov 2025 05:52 PM (IST)
Tags :
Malaysia Philippines Kuala Lumpur INDIA RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
ISRO का ये 'बाहुबली' रॉकेट स्पेस में जाकर करेगा ऐसा कमाल, समंदर में कायम होगी भारत की बादशाहत, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
विश्व
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
'रेयर अर्थ मिनरल्स पर फिर ऐसा कदम नहीं उठा पाएगा चीन', अमेरिकी वित्त मंत्री की जिनपिंग को धमकी
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
हेल्थ
Delhi Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
दिल्ली में पॉल्यूशन बना साइलेंट किलर, एक साल में 17 हजार मौतें, हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है स्मॉग
ट्रेंडिंग
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
Embed widget