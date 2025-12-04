हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Weather: बंगाल में तेज हुई सर्दी, कोलकाता में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज, जानिए कैसा रहेगा मौसम

West Bengal Weather: बंगाल में तेज हुई सर्दी, कोलकाता में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज, जानिए कैसा रहेगा मौसम

West Bengal News: बंगाल में सर्दी तेज हो गई है. कोलकाता में तापमान 15.6 डिग्री दर्ज हुआ है, दार्जिलिंग में पारा 5 डिग्री के करीब पहुंच गया है. अगले 4-5 दिनों तक ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 03:43 PM (IST)
West Bengal News:  पश्चिम बंगाल में सर्दी ने आखिरकार दस्तक दे दी है. पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन आज कोलकाता में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया. शनिवार सुबह कोलकातावासियों ने ठंडी हवा और हल्की कोहरे वाली सुबह के साथ दिन की शुरुआत की.

मौसम विभाग के अनुसार, कोलकाता में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग दो डिग्री कम है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है. रात और सुबह के समय ठंड और ज्यादा महसूस होगी.

दार्जिलिंग में पारा 5 डिग्री के करीब

पहाड़ी इलाकों में सर्दी और तेज हो गई है. दार्जिलिंग में न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री तक पहुंच गया है. सुबह-शाम पहाड़ों में शीतलहर जैसी स्थिति महसूस की जा रही है. पर्यटकों के आने से पहाड़ी इलाकों में रौनक बढ़ी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह कड़ाके की ठंड मुश्किलें भी बढ़ा रही है.

अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा

मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार से पांच दिनों तक तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. सर्द हवाओं का असर पूरे दक्षिण बंगाल में महसूस होगा. दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है. कोहरा बढ़ने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. प्रशासन ने लोगों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी है.

बारिश की कोई संभावना नहीं

मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है. आसमान साफ रहेगा और सर्द हवाओं का असर बढ़ सकता है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में शीतलहर चल रही है. वहां तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसका असर धीरे-धीरे पूर्वी भारत पर भी पड़ सकता है.

Published at : 04 Dec 2025 03:43 PM (IST)
Kolkata News WEST BENGAL NEWS
